Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Rusya'ya çağrı: Savaş diplomasiyle bitmeli, silahla değil

28 Ağustos 2022 Pazar, 14:55

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortodoks gençleri için düzenlenecek konferans öncesi basın mensuplarıyla buluştu.

Patrik Bartholomeos Ukrayna ve Rusya savaşına değinerek "Bu kabul edilemez bir savaştır. Rusya bu savaşın bitimi için diplomasi masasına oturmalıdır, ikna edilmelidir ki bu savaş bir an evvel bitsin" dedi.

'BÜTÜN ORTODOKSLAR PATRİKHANEMİZİM MANEVİ EVLATLARIDIR'

Bartholomeos "Eminim toplantımız başarılı geçecek. Her şey sevgi ve gençleri kucaklamak amacıyla yapılıyor. Gençleri dinlemek istiyoruz. Türkiye’de yaşayan bütün Ortodoks gençler patrikhanemize bağlıdır. Kilisemizin kaidelerine göre Türkiye’de yaşayan bütün Ortodokslar bizim patrikhanemizin manevi evlatlarıdır. Rus, Romen, Gürcü ve Ukraynalı olabilir. Katılacak Rus gençler 20 kişi, Ukraynalılar 20 kişi olacak. İnşallah aralarında dostluk ve beraberlik gelişir. Maalesef Ukrayna’da vuku bulan bu kötü ve kabul edilemez savaş onları etkilemez. Bulgaristan’dan 15, Romanya’dan 15, Gagavuzya’dan 15, Gürcistan’dan 25 kişi katılacak. Rum cemaatimizden 100 kişi katılacak. Konuşmacılar; profesörler, din adamları, siviller ve gençler olacak" dedi.

'SAVAŞ DİPLOMASİYLE BİTMELİ, SİLAHLA DEĞİL'

Bartholomeos, Ukrayna-Rusya savaşının başlangıcından beri savaşın aleyhine konuştuğunu belirterek, "Şahsi fikrim de patrikhanenin tutumudur. Bu kabul edilemez bir savaştır. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bana yazdığı mektupta ifade ettiği gibi, Rusya bu savaşın bitimi için diplomasi masasına oturmalıdır, ikna edilmelidir ki bu savaş bir an evvel bitsin. Diyalog, vasıtasıyla diplomasi vasıtasıyla bitmeli, silahlar vasıtasıyla değil. Her gün okuduğumuz, gördüğümüz gibi her güz yüzlerce genç iki taraftan birçok insan öldü. 30-35 bin Rus askeri öldü, okuduğum kadarıyla Ukrayna tarafında daha az asker öldü. Askerlerin yanı sıra siviller, çocuklar da ölüyor. Okul binaları, hastaneler, ibadethaneler, yıkılıyor. Bu şehirler bu kasabalar nasıl, ne zaman, hangi para ile tekrar inşa edilecek. Bütün bunlar bizi derinden üzüyor" diye konuştu.