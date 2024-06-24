Fener Rum patriğinin barış zirvesine katılması: 'Buna sessiz kalınırsa AB için yeni şart olur'
İsviçre'nin ev sahipliğinde 15-16 Haziran’da düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi’ne Türk heyetinden ayrı olarak Fener Rum Patriği Bartholomeos’un da “ekümenik” sözde unvanıyla gözlemci olarak katılmasına ilişkin tartışmalar sürüyor.
Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan emekli diplomat Tugay Uluçevik, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Bartholomeos’un bir zirveye ayrı ayrı katılmış olmasının; Türkiye’nin “Fener Rum Patrikhanesi Türk kanunlarına tabiidir. Türk dini kurumudur” şeklindeki haklı beyanını çürüttüğünü belirtti.
Açıkça suç işlendiğini söyleyen Uluçevik, “Hem ‘benim kanunlarıma tabiidir, ekümenik vasfı yoktur’ diyoruz öte yandan benim bakanımın katıldığı yerde ayrı katılıyor. Hem de Vatikan gibi dini bir kuruluşun devletleşmiş şekliyle katılıyor ve isimleri zikrediliyor” dedi.
ŞAKAYA GELMEZ
Uluçevik, “Katılımcı listesi konferanstan önce çıkmıştır. Bu duruma sessiz kalınırsa yakında Avrupa Birligi’ne (AB) girme şartlarından biri patrikhanenin ekümenik sıfatını tanımak derlerse ne yaparız? Yunanistan’ın tarihi hedeflerinde Bizans’ı diriltme vardır, patrikhaneyi de o amaçla kullanmak istemektedirler, bunun şakaya gelen bir tarafı yoktur” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tekbirlerle şubeyi bastılar
- Alınmayan önlemler, yıkım getiren sonuç...
- İstanbul'da hastane bahçesinde silahlı çatışma!
- 'MHP (Babamın partisi) ...'
- İki çocuk otel odasında ölü bulundu!
- Hakan Çalhanoğlu'ndan Arda Güler sözleri!
- Şeriat İslam değildir
- Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak!
- EYT'de yeni dalga mı geliyor?
- Özel sektör 'ara zam' yapacak mı?