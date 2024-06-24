Fener Rum patriğinin barış zirvesine katılması: 'Buna sessiz kalınırsa AB için yeni şart olur'

Yayınlanma: 24.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.06.2024 - 04:00

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan emekli diplomat Tugay Uluçevik, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Bartholomeos’un bir zirveye ayrı ayrı katılmış olmasının; Türkiye’nin “Fener Rum Patrikhanesi Türk kanunlarına tabiidir. Türk dini kurumudur” şeklindeki haklı beyanını çürüttüğünü belirtti.

Açıkça suç işlendiğini söyleyen Uluçevik, “Hem ‘benim kanunlarıma tabiidir, ekümenik vasfı yoktur’ diyoruz öte yandan benim bakanımın katıldığı yerde ayrı katılıyor. Hem de Vatikan gibi dini bir kuruluşun devletleşmiş şekliyle katılıyor ve isimleri zikrediliyor” dedi.

ŞAKAYA GELMEZ

Uluçevik, “Katılımcı listesi konferanstan önce çıkmıştır. Bu duruma sessiz kalınırsa yakında Avrupa Birligi’ne (AB) girme şartlarından biri patrikhanenin ekümenik sıfatını tanımak derlerse ne yaparız? Yunanistan’ın tarihi hedeflerinde Bizans’ı diriltme vardır, patrikhaneyi de o amaçla kullanmak istemektedirler, bunun şakaya gelen bir tarafı yoktur” diye konuştu.

