Fethi Başağa: Kan dökülmeden Trablus'a girmek istiyoruz

05 Mayıs 2022 Perşembe, 10:01

Libya'nın doğusundaki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından yeni başbakan olarak belirlenen Fethi Başağa, Sirte'deki bir törende ülke yönetimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fethi Başağa, Trablus'taki Başbakan Abdulhamid Dibeybe hükümetiyle anlaşmazlık halinde kendi yönetimindeki hükümetin görevini Sirte'den yürüteceğini kaydetti.

Başağa, "Tek bir damla kan dökülmeden görevimizi başkent Trablus'ta yerine getirmek istiyoruz, ancak bu mümkün olmazsa görevimizi Sirte'den yürütebiliriz" dedi.

Başağa ayrıca, Sirte'nin, ülkenin doğusunu batı ve güneye bağladığını söyleyerek, kentin ülkedeki diğer şehirlerle gerilimi veya düşmanlığının bulunmadığını ifade etti.

'REFERANS NOKTAMIZ VATAN'

Fethi Başağa, Libya'da her ülkenin farklı çıkarları bulunduğunu dile getirerek, anlaşmazlığın Libya'da savaşan ülkeler arasında olduğunu söyledi.

Başağa, "Anlaşmazlığımız yüzde 20'yi geçmez. Libya'da farklılıklara rağmen, referans noktası vatandır" diye konuştu.

Başağa, halkı yeniden bir araya getirmeyi hedefleyen bir diyalog girişimi başlattıklarını belirterek, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe hükümetini seçimlere giden yolu kapatmak ve görev süresini uzatmaya çalışmakla suçladı.

LİBYA'DA SİYASİ KRİZ

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.