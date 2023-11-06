Fidan-Blinken görüşmesi başladı

Yayınlanma: 06.11.2023 - 10:48

Güncelleme: 06.11.2023 - 10:48

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşme başladı.