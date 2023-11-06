Fidan-Blinken görüşmesi başladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşme başladı.
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