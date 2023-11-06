Fidan-Blinken zirvesi sona erdi: Görüşme, 2 buçuk saat sürdü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken arasındaki görüşme sona erdi. Görüşme, yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2023 - 13:32
Fidan-Blinken zirvesi sona erdi: Görüşme, 2 buçuk saat sürdü
Abone Ol google-news

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya gelmişti.

Hakan Fidan ile Antony Blinken arasındaki görüşme sona erdi.

Antony Blinken, 2 buçuk saat süren görüşme sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrıldı.

Ortak bir basın toplantısı düzenlenmesi program dahilinde yer almadığı belirtilirken, görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.


ABD Hakan Fidan Antony Blinken

İlgili Haberler

Suriye ve Irak'taki ABD üslerine İHA saldırısı

Suriye ve Irak'taki ABD üslerine İHA saldırısı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bağdat'ta protesto edildi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bağdat'ta protesto edildi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'ya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'ya geldi

En Çok Okunan Haberler