Fidan-Blinken zirvesi sona erdi: Görüşme, 2 buçuk saat sürdü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken arasındaki görüşme sona erdi. Görüşme, yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya gelmişti.
Hakan Fidan ile Antony Blinken arasındaki görüşme sona erdi.
Antony Blinken, 2 buçuk saat süren görüşme sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrıldı.
Ortak bir basın toplantısı düzenlenmesi program dahilinde yer almadığı belirtilirken, görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.
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