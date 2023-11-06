Fidan-Blinken zirvesi sona erdi: Görüşme, 2 buçuk saat sürdü

Yayınlanma: 06.11.2023 - 13:32

Güncelleme: 06.11.2023 - 13:32

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya gelmişti.

Hakan Fidan ile Antony Blinken arasındaki görüşme sona erdi.

Antony Blinken, 2 buçuk saat süren görüşme sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrıldı.

Ortak bir basın toplantısı düzenlenmesi program dahilinde yer almadığı belirtilirken, görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.