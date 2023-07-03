Filipinler: Ülkenin tanıtım videosunda başka yerlerden görüntü kullanan reklam ajansı özür diledi

Yayınlanma: 03.07.2023 - 12:06

Güncelleme: 03.07.2023 - 12:06

Videoda, Endonezya’daki pirinç terasları, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki kum tepeleri ve İsviçre’de bir uçağın inişi gösterildi.

DDB Filipinler adlı reklam ajansı “talihsiz hata” için özür diledi.

Filipinler Turizm Bakanı Christina Garcia Frasco, videonun yapımında kamu parasının kullanılmadığını söyledi.

Frasco, Turizm Bakanlığı’nın reklam ajansı DBB Filipinler’den videoda kullanılan materyallerin orijinal olup olmadığını teyit etmeye çalıştığını belirtti.

Turizm Bakanı, “Tüm bu denemelerde, DBB tekrar tekrar bakanlığa malzemenin orijinal olduğunu söyledi” dedi.

Başka ülkelere ait görüntülerin kullanıldığı ilk olarak Fransız Haber Ajansı AFP ve Filipinli internet blogçusu Sass Rogando Sasot tarafından ortaya çıkarıldı.

Frasco ayrıca, bakanlığın DBB’nin videonun sorumluluğunu aldığından emin olacağını belirtti.

DBB Filipinle ise, reklam endüstrisinde arşiv görüntüler kullanmanın standart bir uygulama olduğunu, ancak başka ülkelerden görüntüler için özür dilediklerini açıkladı.

Açıklamada “Yabancı arşiv görüntülerinin Filipinler’in tanıtımında kullanılması çok uygunsuz ve bakanlığın amaçlarına aykırı” denildi.

Video kaldırıldı ve şirket turizm bakanlığının soruşturmasıyla işbirliği yapacağını duyurdu.