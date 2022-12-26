Filipinler'de sel felaketi: 11 ölü, 19 kayıp
Filipinler’de şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 11 kişinin öldüğü, 19 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.
Filipinler'de şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güney ve doğu bölgelerinde bir haftadır devam eden şiddetli yağışlar sonucu 11 kişinin öldüğü, 19 kişinin de kayıp olduğu ifade edildi.
Açıklamada, ayrıca sel nedeniyle 45 bin 700 kişinin tahliye edildiği belirtildi. Misamis Occidental eyaletinde, nehirlerin taşması sonucu köyler ve otoyolların sular altında kaldığı, elektriktrik hatlarında hasar meydana geldiği bildirildi.
Sahil güvenlik ekiplerinin selde mahsur kalan onlarca kişiyi kurtardığı öğrenilirken, Gingoog şehrinde sel sularının bel seviyesini aştığı öğrenildi.
Selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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