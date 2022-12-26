Altının kilogram fiyatı yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 99 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 72 bin lira, en yüksek 1 milyon 99 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,96 artarak 1 milyon 99 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 157 milyon 593 bin 472,69 lira, işlem miktarı ise 2.924,47 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 172 milyon 620 bin 730,39 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti BBVA, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, Kuveyt Türk ve Zirve Değerli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.088.500,00
|1.810,00
|En Düşük
|1.072.000,00
|1.782,00
|En Yüksek
|1.099.000,00
|1.800,70
|Kapanış
|1.099.000,00
|1.790,60
|Ağırlıklı Ortalama
|1.082.271,10
|1.796,08
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|3.157.593.472,69
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|2.924,47
|Toplam İşlem Adedi
|80
İlgili Haberler
- Sancaktepe'de feci kaza: TIR'ın altında kalan kadın öldü, eşi yaralandı
- ABD enflasyon verisi altına yaradı: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (26 Aralık 2022)
- Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (23 Aralık 2022)
- Altında 2023'te boğa piyasası beklentisi
- Japonya'nın yıllık yeni doğan oranı ilk kez 800 binin altına inecek
-
En Çok Okunan Haberler
-
- Mezarımı kargalar kazsın, kartal olmasa da olur
- Erdoğan gemicilik AŞ
- Baba Garipoğlu'nu gözaltına alan polis konuştu
- 'İmamoğlu'nun yerine getirecekleri AKP'li hazır…'
- 'Pişkinlik, utanmazlık, kibir...'
- Seçim öncesi hayalet YSK tehlikesi
- 'Cübbeli'den uydurma rivayetler!
- Ece Erken doğalgaz faturasını paylaşıp isyan etti
- 'Uykusunda öldü' dediler, katili babası çıktı
- Bakan Bilgin'den yeni açıklama