Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden bir heyet, Rusya'da ulusal uzlaşı konusunu görüştü

08 Ekim 2022 Cumartesi, 08:00

FHKC Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Mizhir başkanlığındaki heyet, başkent Moskova'da Bogdanov ile bir araya geldi.

FHKC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, heyet görüşmede, Filistin meselesinin maruz kaldığı tasfiye planları, İsrail'in saldırı, öldürme ve gözaltı politikaları ve Gazze'deki abluka konusunu gündeme getirdi.

Heyet ayrıca, İsrail'e karşı verilen mücadeleyi ortaklaşa yürütmek ve Filistinlilerin ilkelerini ve haklarını koruyan siyasi temeller üzerinde ulusal bir birlik kurmak için uzlaşının şart olduğunu vurguladı.

Bu bağlamda Cezayir'deki diyalog görüşmelerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden heyet, FHKC'nin gruplar arasındaki bölünmeye son vermek ve ulusal birliği sağlayacak adımları atmak için samimi bir şekilde çalışacağını aktardı.

Bogdanov ise görüşmede Rusya'nın Filistin meselesindeki tutumu ve Filistin halkının haklarını destekleyen uluslararası kurumlardaki çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Bogdanov ayrıca, Rusya olarak, Filistin'de ulusal birliği sağlamanın önemine inandıklarını vurguladı.

Cezayir'de 11-12 Ekim'de Filistinli gruplar arasında diyalog görüşmeleri yapılması bekleniyor.

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinde galibiyet elde eden Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.