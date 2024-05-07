Filistin için BM'de kritik gün: Tam üyelik oylaması yapılacak

Yayınlanma: 07.05.2024 - 11:55

Güncelleme: 07.05.2024 - 11:55

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu cuma günü Filistinlilerin BM tam üyeliğine ehil olduğunu tanıyacak ve Güvenlik Konseyi'ne konuyu olumlu bir şekilde yeniden değerlendirmesini tavsiye edecek bir karar tasarısını oylayacak.

Bu oylama, geçen ay Güvenlik Konseyi'nde ABD tarafından veto edilen Filistin'in teklifine destek konusunda küresel bir anket niteliği taşıyor. BM'ye tam üyelik için hem 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nin hem de Genel Kurul'un onayı gerekiyor.

Diplomatlar 193 üyeli Genel Kurul'un Filistin'in teklifini büyük olasılıkla destekleyeceğini, ancak karar taslağının yine de değiştirilebileceğini tahmin ediyor. Reuters'in haberine göre bazı diplomatlar, Filistinlilere tam üyelik olmasa da ek hak ve ayrıcalıklar tanıyan mevcut taslakla ilgili endişelerini dile getirdi. Bu durumun Kosova ve Tayvan gibi ülkeler için emsal teşkil edebileceğinden endişe ediyorlar.

İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan pazartesi günü yaptığı açıklamada karar taslağını eleştirerek, Filistinlilere BM Şartı'na aykırı olarak fiili bir devlet statüsü ve hakları tanıyacağını savundu. Erdan, "Eğer onaylanırsa, ABD'nin Amerikan yasalarına uygun olarak BM ve kurumlarını finanse etmeyi tamamen durdurmasını bekliyorum" dedi. Erdan, Genel Kurul kararı kabul etse bile, kararın sahadaki durumu değiştirmeyeceğini vurguladı.

ABD ENDİŞELİ

ABD yasalarına göre Washington, uluslararası alanda tanınan devlet olma niteliklerine sahip olmayan herhangi bir varlığa tam üyelik veren herhangi bir BM kuruluşuna fon sağlayamaz.

Bu politika, ABD'nin 2011 yılında Filistinlilere tam üyelik vermesinin ardından UNESCO'ya sağladığı finansmanı durdurmasına yol açtı. ABD'nin BM misyonu sözcüsü Nate Evans, "ABD, Filistinliler için devlet olma yolunun doğrudan müzakerelerden geçtiğini savunmaktadır" dedi ve ABD'nin, Şart kapsamındaki niteliklerine ilişkin çözülmemiş sorular varken varlıklara belirli faydalar sağlama çabaları konusundaki çekincelerini yineledi.

Halihazırda Filistinliler BM'de üye olmayan gözlemci devlet statüsüne sahip ve bu statü 2012 yılında Genel Kurul tarafından devlet olarak tanınmıştır. New York'taki Filistin misyonu tam üyelik için yaptıkları son girişim hakkında henüz bir yorumda bulunmadı.

Filistin'in bu girişimi, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de devam eden çatışmaların yanı sıra İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da BM'nin yasadışı kabul ettiği yerleşim yerlerini genişlettiği bir dönemde geldi.

BM, İsrail ve Filistin olmak üzere iki devletin güvenli ve tanınmış sınırlar içinde bir arada yaşaması vizyonunu destekliyor. Filistinliler, 1967 yılında İsrail tarafından ele geçirilen Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ni kapsayan bir devlet kurmayı amaçlıyor.