Filistin-İsrail çatışmasında son durum: Orta Doğu kan gölü

Yayınlanma: 09.10.2023 - 09:42

Güncelleme: 09.10.2023 - 09:59

Hamas'ın başlattığı saldırılar sonrası Filistin ve İsrail arasındaki çatışmalar büyüdü. Çok sayıda İsrailli asker ve siviller esir alınırken iki taraftan da çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda 91'i çocuk, 61'i kadın 436 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 224'ü çocuk, 151'i kadın olmak üzere 2 bin 271 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 700’e yükseldi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dünden bu yana düzenlediği saldırılarda, 159 konut tamamen yıkıldı, 1210 konut ise kısmen hasar gördü.

İSRAİL'DEN HAVA SALDIRISI

Filistin-İsrail arasında çatışmalar devam ederken İsrail ordusu, Gazze şeridine hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, düzenlediği hava saldırısı ile Hamas'a ait komuta merkezleri ile İsrail'e sızma faaliyetlerinin yönetilmesine yardımcı olduğu iddia edilen üst düzey Hamas yetkilisi Ruhi Maşta'nın evi de dâhil olmak üzere 500'den fazla Hamas hedefini vurdu.

FESTİVALCİLERİN CESETLERİ ÇIKARILDI

İsrail kurtarma servisi, Hamas'ın saldırı başlattığı gün düzenlenen "Süpernova müzik festivali"nden 260 ceset çıkarıldığını açıkladı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, festivalin bulunduğu bölgede çatışmaların devam ettiği belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus, "çatışmaların üzerinden neredeyse 48 saat geçti. İsrail'deki durum vahim" dedi.

Conricus, "Bu, İsrail tarihinin açık ara en kötü günü. Daha önce hiç bu kadar çok İsrailli bir günde tek bir saldırıyıla öldürülmemişti. Bu, 11 Eylül ve Pearl Harbor'ın bir araya getirilmiş hali" dedi.

Saldırıdan kaçmayı başaran festivalci Tel Aviv sakini Chen Mizrachi, "Gökyüzünden roket ateşi başladığında herkese 'Kırmızı Kod' diye bağırdık. IDF yoktu, sadece polis vardı. Saldırı nedeniyle çok fazla kişi vuruldu. Etrafımız sarıldı ancak bir şekilde kaçmayı başardık" dedi.

26. yaş gününü kutlamak için festivale giden bir başka katılımcı Arik Nani, saldırıdan kaçmayı başardıktan sonra Reuters'a konuştu.

Nani, "Her yönden silah sesleri duydum, her iki taraftan da bize ateş ediyorlardı. Herkes kaçışıyordu ve ne yapacağını bilmiyordu. Tam bir kaos vardı" ifadesinde bulundu.

İSRAİL YANLIŞLIKLA KENDİ ASKERLERİNİ VURDU

İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınındaki Celil Garbi bölgesinde bulunan askerlerinin yanlışlıkla kendi askerlerine ateş açması sonucu 4 yaralı olduğunu duyurdu.

BEYT HANUN'DA YOĞUN BOMBARDIMAN

Gazze'nin Beyt Hanun kentinin, İsrail'in yoğun bombardımanı altında olduğu bildirildi.

İsrail'in Gazze'ye olası bir kara harekatı öncesinde, Gazze Şeridi içindeki hava saldırılarının seviyesi ve hızı son birkaç saat içinde dikkat çekici bir şekilde yoğunlaştı.

İsrail, bazı binaları önceden uyarı yapmadan vurmaya başladı.

Al Jazeera muhabiri, Acil servis ekiplerinin bölgeye ulaşamadığını ve bu sebeple de kesin kayıpların bildirilemediğini söyledi.