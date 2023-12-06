Filistin'den Mescid-i Aksa talebi: 'Yürüyüşü durdurun'

Yayınlanma: 06.12.2023 - 17:13

Güncelleme: 06.12.2023 - 17:13

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin onay verdiği Mescid-i Aksa yürüyüşünün durdurulması için talepte bulundu.

Bakanlık, aşırı sağcı İsrailli aktivistlerin yürüyüşünün durdulması için uluslararası baskı çağrısı yaptı.

The Ministry of Foreign Affairs and expatriates // calls for international intervention to stop the provocative #march of the extreme right against Al-#Aqsa_Mosque and the #Hashemite Custodianship over it.



?#Gaza_under_attack?

?#CeasefireNow?

?#Palestine… pic.twitter.com/vEQrPpTP3P — State of Palestine - MFA ???????? (@pmofa) December 6, 2023

Haaretz gazetesindeki haberde, İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmadan önce Kudüs'ün Müslüman mahallesinden geçmeleri beklenirken aynı zamanda Mescid-i Aksa'nın kontrolünün İsraile geçmesini isteyecekleri yer aldı.

Haberde ayrıca, İslami Vakıflar'a ait olan Mescid-i Aksa'yı yönetme hakkının iptal edilmesini de talep edecekleri belirtildi.