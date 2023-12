Filistin'den Mescid-i Aksa talebi: 'Yürüyüşü durdurun'

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin onay verdiği Mescid-i Aksa yürüyüşünün durdurulması için talepte bulundu.

Bakanlık, aşırı sağcı İsrailli aktivistlerin yürüyüşünün durdulması için uluslararası baskı çağrısı yaptı.

The Ministry of Foreign Affairs and expatriates // calls for international intervention to stop the provocative #march of the extreme right against Al-#Aqsa_Mosque and the #Hashemite Custodianship over it.



