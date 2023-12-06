Filistin'den Mescid-i Aksa talebi: 'Yürüyüşü durdurun'

Filistin Dışişleri Bakanlığı, aşırı sağcı İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yapmayı planladığı yürüyüşün durdurulmasını talep etti.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 06.12.2023 - 17:13
Filistin'den Mescid-i Aksa talebi: 'Yürüyüşü durdurun'
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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin onay verdiği Mescid-i Aksa yürüyüşünün durdurulması için talepte bulundu. 

Bakanlık, aşırı sağcı İsrailli aktivistlerin yürüyüşünün durdulması için uluslararası baskı çağrısı yaptı.

Haaretz gazetesindeki haberde, İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmadan önce Kudüs'ün Müslüman mahallesinden geçmeleri beklenirken aynı zamanda Mescid-i Aksa'nın kontrolünün İsraile geçmesini isteyecekleri yer aldı. 

Haberde ayrıca, İslami Vakıflar'a ait olan Mescid-i Aksa'yı yönetme hakkının iptal edilmesini de talep edecekleri belirtildi.


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