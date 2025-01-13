Filistin mutfağının tarihi lezzeti: Musakhan tarifi

Yayınlanma: 13.01.2025 - 17:06

Güncelleme: 13.01.2025 - 17:06

Filistin mutfağı, zengin tarihini ve kültürel çeşitliliğini tabaklarına taşıyan eşsiz tatlarla doludur. Bu mutfağın en otantik yemeklerinden biri olan Musakhan, geleneksel lezzetlerin bir araya geldiği basit ama doyurucu bir yemektir.

MUSAKHAN TARİFİ

Malzemeler

1 bütün tavuk (parçalara ayrılmış)

4 büyük soğan (ince doğranmış)

3 yemek kaşığı sumak

1 çay bardağı zeytinyağı

4 adet tabun ekmeği (ya da ince lavaş ekmeği)

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı tarçın

Çam fıstığı (isteğe bağlı, süslemek için)

Yapılışı: