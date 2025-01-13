Filistin mutfağının tarihi lezzeti: Musakhan tarifi

Zeytinyağı, sumak ve soğanla harmanlanan tavuk, Filistin mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Musakhan'la buluşuyor. İşte bu enfes yemeğin sırrı ve tarifi!

Filistin mutfağının tarihi lezzeti: Musakhan tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2025 - 17:06

Filistin mutfağı, zengin tarihini ve kültürel çeşitliliğini tabaklarına taşıyan eşsiz tatlarla doludur. Bu mutfağın en otantik yemeklerinden biri olan Musakhan, geleneksel lezzetlerin bir araya geldiği basit ama doyurucu bir yemektir.

MUSAKHAN TARİFİ

Malzemeler

  • 1 bütün tavuk (parçalara ayrılmış)
  • 4 büyük soğan (ince doğranmış)
  • 3 yemek kaşığı sumak
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 4 adet tabun ekmeği (ya da ince lavaş ekmeği)
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • Çam fıstığı (isteğe bağlı, süslemek için)

Yapılışı:

  1. Tavuk parçalarını bol suyla yıkayın ve üzerine tuz, karabiber ve tarçın ekleyerek marine edin. Bir tencerede haşlayarak yumuşamasını sağlayın.
  2. Zeytinyağını geniş bir tavada ısıtın. İnce doğranmış soğanları ekleyip kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Üzerine sumak ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.
  3. Haşlanmış tavuk parçalarını başka bir tavada biraz zeytinyağı ile hafifçe kızartın.
  4. Tabun ekmeklerini veya lavaşları fırında ya da tavada hafifçe ısıtın. Üzerine zeytinyağı sürün ve sumaklı soğan karışımını bolca yayın.
  5. Üzerine kızartılmış tavuk parçalarını yerleştirin. İsteğe bağlı olarak çam fıstığıyla süsleyin ve sıcak servis edin.

Etiketler: #Musakhan tarifi #tarif #filistin

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