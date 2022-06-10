Financial Times'tan dikkat çeken analiz: Türkiye’nin isim değişikliğini masaya yatırdı

10 Haziran 2022 Cuma, 14:16

Türkiye'nin adının uluslararası alanda da Türkiye olarak kullanılması için attığı adım uluslararası basında ses getirdi.

Birleşmiş Milletler, İngilizce “Turkey” olarak kullanılan ismin Türkiye olarak değiştirilmesini onaylamıştı. Fakat bu değişikliğin günlük kullanımda kabul görüp görmeyeceği henüz bilinmiyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, uluslararası basın, İngilizcede “hindi” anlamına da gelen “Turkey” isminin değiştirilmesinin Türkiye vatandaşlarını hindi tüketiminin yüksek olduğu Noel ve Şükran Günü ile ilgili şakalardan kurtardığına dikkat çekti. İngiliz Financial Times gazetesi de, isim değişikliğiyle ilgili bugün dikkat çeken bir yazı yayınladı.

“ÇOĞUNLUK MEMNUN”

Financial Times'ın Türkiye muhabiri Laura Pitel imzalı haberde, isim değişikliğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun süredir devam eden ülkenin uluslararası imajını güçlendirme çabalarının bir parçası olduğu belirtildi. Gazeteye konuşan Cambridge Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler profesörü Ayşe Zarakol, ülkesinin bir kuşla aynı ismi taşımasının Avrupa'da ve ABD'de Türkiye'ye yönelik önyargıları beslediğini belirterek, Türkiye'deki birçok kişinin “prensipte” yeni ismi memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

CHP'li Ünal Çeviköz ise bu isim değişikliğinin Türkiye'de pek önemsenmediğini ifade ederek “Kimse bu konu hakkında konuşmuyor çünkü önemsemiyorlar” dedi. Çeviköz, Türkiye'nin yeni isim konusunda diğer ülkeleri ikna etme çabalarında başarısız olacağını da savundu.