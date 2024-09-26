Finlandiya'da çevreciler, parlamento binasının girişini kırmızıya boyadı

Finlandiya'da çevreci gruplar, turba madenciliğinin olumsuz etkilerine dikkati çekmek amacıyla parlamento binasının dış cephesinin bir bölümü ile girişte yer alan sütunlardan bazılarını kırmızı boyayla boyadı.

Finlandiya'da çevreciler, parlamento binasının girişini kırmızıya boyadı
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AA
Yayınlanma: 26.09.2024 - 11:02

Finlandiya'nın YLE haber ajansına göre, eylemin sorumluluğunu üstlenen iklim grupları "Elokapina" ve "Restore Wetlands" tarafından yapılan ortak açıklamada, eylemin, Finlandiya devleti tarafından işletilen Neova adlı şirketin İsveç'teki turba madenlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekmek için düzenlendiği bildirildi.

Çevreciler, protesto kapsamında, Finlandiya Parlamento Binası'nın dış cephesinin bir bölümü ile girişte bulunan sütunlardan bazılarını kırmızıya boyadı ve turba madenciliğinin sona erdirilmesini talep etti.


Etiketler: #finlandiya #parlamento #çevreciler

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