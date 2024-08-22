Finlandiya'dan NATO ülkelerine Arktik çağrısı: Yeni çatışma alanı mı doğuyor?

Yayınlanma: 22.08.2024 - 15:44

Güncelleme: 22.08.2024 - 15:45

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen, ülkesinin ve genel olarak NATO ülkelerinin "Arktik bölgesinde savaşa yatırım yapmaları" gerektiğini söyledi.

Hakkanen'e göre, "böyle bir ihtiyaç ortaya çıkıyor, çünkü Rusya da aynısını yapıyor".

Hakkanen, bunun Finlandiya için pratikte, İsveç ve Norveç ile lojistik rotalar geliştirmek ve tedarik güvenliğini sağlamak anlamına geleceğini söyledi.

Başbakan Petteri Orpo ise tedarik güvenliğini arttırmanın bir örneğinin Finlandiya'nın Laponya bölgesinin batı sınırı boyunca Norveç kıyılarına uzanan bir yolun yeniden inşası olacağını söyledi. Fin medyasına göre, bu yol Finlandiya için kritik bir askeri ikmal yolu.

SINIRA YAKIN BÖLGELERDE CEP TELEFONLARI TAKİP EDİLEBİLECEK

Finlandiya sınır muhafızlarının, Rusya sınırı yakınlarındaki cep telefonu hareketlerini izlemek için radyo teknolojisini kullanabileceği bildirildi.

Sınır muhafızlarının cihaz sahibinin hareketlerini izleyeceği, ancak onun hakkında veri elde edemeyeceği belirtildi.

Böylece Fin sınır muhafızlarının, hangi yerde ve kaç kişinin sınırı geçmeye çalıştığını tespit edebilecek. Hem Finlandiya hem de Rusya topraklarında sınıra yakın sinyalleri yakalamanın mümkün olacağı belirtiliyor.

Basında yer alan haberlere göre, radyo teknolojisi 30-40 kilometre mesafedeki tüm cihazların izlenmesine olanak sağlayacak ve buna dronlar da dahil.

Daha önce Finlandiya İçişleri Bakanlığı, Sınır Muhafızları Yasası'nda sınır muhafızlarının radyo teknolojisini kullanma olanaklarını genişleten bir değişiklik hazırlamıştı. Bu değişiklik 5 Temmuz'da yürürlüğe girdi.