Finlandiya’da NATO hazırlığı

04 Ekim 2022 Salı, 04:00

Finlandiya’nın, İsveç’le birlikte yaptığı NATO’ya üyelik başvurusu şu ana kadar 30 NATO üyesi ülkenin 28’i tarafından onaylandı. İki ülkenin NATO üyeliği için, Macaristan ve Türkiye’nin de onayı gerekiyor.

Türkiye’nin ise Finlandiya ve İsveç’in üyeliğinin onaylanması için 30 Haziran’da imzalanan üçlü muhtıradaki taahhütlerin yerine getirilmesi yönündeki çağrıları sürüyor. Türkiye’nin itirazlarını henüz aşamasa da Finlandiya’da NATO üyeliğine yönelik hazırlıklar sürüyor. Finlandiya Dışişleri Bakanlığı’nın geçen hafta bazı NATO üyesi ülkelerden gelen gazetecilerin katılımıyla düzenlediği gezide Finlandiya’nın çeşitli kurumlarından yetkililer ve Helsinki merkezli bazı düşünce kuruluşları, ülkenin NATO üyeliğine yönelik hazırlıklarla ilgili bilgi verdi.

NATO’YA BAKIŞ DEĞİŞTİ

Soğuk Savaş boyunca tarafsızlık politikası sürdüren, 1994’ten bu yana NATO’nun ortaklık programlarına katılan ve birçok NATO tatbikatında yer alan Finlandiya, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına dek NATO üyesi olma girişiminde bulunmamıştı. Eylül ayı içinde yapılan bir kamuoyu araştırmasında Finlandiya’da NATO üyeliğine olan destek, yüzde 81 oldu. Finlandiyalı yetkililer, NATO üyeliğine başvurunun “dış telkinle” değil, ülke içinde yapılan değerlendirmeler sonucu gerçekleştiğini belirtirken Ukrayna savaşı sonrası yükselen kamuoyu desteğine dikkat çekiyor.

Finlandiyalı askeri yetkililer ise uzun yıllardır NATO ile ortaklık programları ve tatbikatlar kapsamında çalışmalar yürüttüklerini, askeri olarak NATO’ya uyum konusunda bir zorluk yaşamayacaklarını belirtiyor. Halihazırda 23 bin personelden oluşan Finlandiya ordusunun savaş durumunda hızla 280 bin personele ulaşabileceği belirtiliyor. NATO üyeliğine başvurma kararı alsa da Finlandiya’da 1300 kilometre ortak sınırı paylaştığı Rusya’dan yakın bir tehdit algısı bulunmuyor.