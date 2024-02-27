Polis öldürmüştü: Eşcinsel çiftin cesetleri bulundu

Yayınlanma: 27.02.2024 - 13:01

Güncelleme: 27.02.2024 - 13:01

Avustralya polisi kayıp Sidneyli çift Jesse Baird ve Luke Davies'i arama çalışmaları sırasında iki cesedin bulunduğunu açıkladı. Yeni Güney Galler (NSW) Polis Komiseri Karen Webb, "Luke ve Jesse'nin yerini tespit ettiğimizden çok eminiz" dedi.

Eski TV sunucusu Baird'in eski sevgilisi polis memuru Beaumont Lamarre-Condon daha önce çiftin cinayetiyle suçlanmıştı. Polis, başlangıçta polisle iş birliği yapmayı reddeden Lamarre-Condon'un bu sabah iki cesedin nerede bulunduğunu açıkladığını söyledi.

Cesetler Bungonia kasabasındaki kırsal bir arazide bulundu.

Dedektif Başkomiser Daniel Doherty, kalıntıların "mülkün girişine yakın bir yerde" bulunduğunu ve "cesetlerin üzerinin taş ve molozlarla örtülmeye çalışıldığını" söyledi.

Polis, öldürüldüğüne inandığı çiftin şehir içindeki Paddington'daki evinden beyaz bir minibüsle taşınması için iki "sörf çantası" kullanıldığına inandığını da sözlerine ekledi.

Müfettişler geçen hafta orada Lamarre-Condon'un iş silahıyla eşleşen bir mermi ile birlikte "önemli miktarda" kan ve devrilmiş mobilyalar bulmuştu.

Cuma günü mahkemeye çıkan ve kefaletle serbest bırakılması reddedilen Lamarre-Condon kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında yorum yapmadı. Polis teşkilatına ilk kez 2019 yılında katılan Lamarre-Condon daha önce ünlü bir blog yazarıydı.

Avustralya'yı sarsan bu vakanın, on yıllardır bir Yeni Güney Galler polis memuru tarafından işlenen ilk şüpheli cinayet olduğuna inanılıyor ve polis memurlarının mesai saatleri dışında ateşli silahlarına erişimlerinin gözden geçirilmesine yol açtı.