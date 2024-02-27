Polis öldürmüştü: Eşcinsel çiftin cesetleri bulundu

Avustralya'da bir polis memuru tarafından öldürülen eşcinsel çiftin cesetleri bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 13:01
Polis öldürmüştü: Eşcinsel çiftin cesetleri bulundu
Abone Ol google-news

Avustralya polisi kayıp Sidneyli çift Jesse Baird ve Luke Davies'i arama çalışmaları sırasında iki cesedin bulunduğunu açıkladı. Yeni Güney Galler (NSW) Polis Komiseri Karen Webb, "Luke ve Jesse'nin yerini tespit ettiğimizden çok eminiz" dedi.

Eski TV sunucusu Baird'in eski sevgilisi polis memuru Beaumont Lamarre-Condon daha önce çiftin cinayetiyle suçlanmıştı. Polis, başlangıçta polisle iş birliği yapmayı reddeden Lamarre-Condon'un bu sabah iki cesedin nerede bulunduğunu açıkladığını söyledi.

Cesetler Bungonia kasabasındaki kırsal bir arazide bulundu.

Dedektif Başkomiser Daniel Doherty, kalıntıların "mülkün girişine yakın bir yerde" bulunduğunu ve "cesetlerin üzerinin taş ve molozlarla örtülmeye çalışıldığını" söyledi.

Polis, öldürüldüğüne inandığı çiftin şehir içindeki Paddington'daki evinden beyaz bir minibüsle taşınması için iki "sörf çantası" kullanıldığına inandığını da sözlerine ekledi.

Müfettişler geçen hafta orada Lamarre-Condon'un iş silahıyla eşleşen bir mermi ile birlikte "önemli miktarda" kan ve devrilmiş mobilyalar bulmuştu. 

Cuma günü mahkemeye çıkan ve kefaletle serbest bırakılması reddedilen Lamarre-Condon kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında yorum yapmadı. Polis teşkilatına ilk kez 2019 yılında katılan Lamarre-Condon daha önce ünlü bir blog yazarıydı.

Avustralya'yı sarsan bu vakanın, on yıllardır bir Yeni Güney Galler polis memuru tarafından işlenen ilk şüpheli cinayet olduğuna inanılıyor ve polis memurlarının mesai saatleri dışında ateşli silahlarına erişimlerinin gözden geçirilmesine yol açtı.


polis haberleri eşcinsel haberleri ceset haberleri Avustralya haberleri

İlgili Haberler

1 milyar dolar bağış yapıldı: Öğrenim ücreti iptal oldu

1 milyar dolar bağış yapıldı: Öğrenim ücreti iptal oldu
Apple mülakatlarında uyguluyordu: Steve Jobs'un 'bira testi' ortaya çıktı

Apple mülakatlarında uyguluyordu: Steve Jobs'un 'bira testi' ortaya çıktı
Biden'dan 'ateşkes' açıklaması: Dondurma yalarken tarih verdi

Biden'dan 'ateşkes' açıklaması: Dondurma yalarken tarih verdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Herhangi bir davet yapılmadı' demişti... Murat Kurum'dan canlı yayında 'U dönüşü': 'İmamoğlu bugün gelseydi koltuğu hazırdı'

'Herhangi bir davet yapılmadı' demişti... Murat Kurum'dan canlı yayında 'U dönüşü': 'İmamoğlu bugün gelseydi koltuğu hazırdı'
İntihal davası açmıştı… ‘Aşkın Son Ozanı Neşet Ertaş’ kitabı hakkında yeni gelişme!

İntihal davası açmıştı… ‘Aşkın Son Ozanı Neşet Ertaş’ kitabı hakkında yeni gelişme!
Maçoğlu programını açıkladı: ‘Kadıköy’ü ranta kapatıp, halka açacağız’

Maçoğlu programını açıkladı: ‘Kadıköy’ü ranta kapatıp, halka açacağız’
Luton Town – Manchester City maçı hangi kanalda? 27 Şubat 2024 maç ekranı

Luton Town – Manchester City maçı hangi kanalda? 27 Şubat 2024 maç ekranı
İmamoğlu: Topbaş’a hayatı zindan ettin

İmamoğlu: Topbaş’a hayatı zindan ettin
Kenan Doğulu’dan eşi Beren Saat’e duygulandıran doğum günü mesajı

Kenan Doğulu’dan eşi Beren Saat’e duygulandıran doğum günü mesajı
'Gıda Dedektifi' hesabının sahibi Musa Özsoy bir kez daha gözaltına alındı

'Gıda Dedektifi' hesabının sahibi Musa Özsoy bir kez daha gözaltına alındı
Kırklareli’nde 26 seçmenli köyün muhtarına rakip çıkmadı

Kırklareli’nde 26 seçmenli köyün muhtarına rakip çıkmadı