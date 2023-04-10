Forbes, milyarder sayısına göre dünyanın en zengin 10 kentini açıkladı

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 11:56

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 11:56

Forbes, içinde yaşayan milyarder sayısına göre dünyanın en büyük 10 kentinin listesini yayınladı.

Rusya'nın başkenti Moskova, Hindistan'ın Mumbai kentinin önünde ve Londra'nın arkasında altıncı sırada yer aldı. Moskova'da 61 milyarderin yaşadığı, bunun 2022'ye göre 8 milyarder daha fazla olduğu kaydedildi.

Dergi, 61 milyarderin toplam servetinin 307 milyar dolar olduğunu ve bu rakamın geçen yıla göre 92 milyar dolar arttığını belirtiyor.

Forbes'a göre en zengin Moskovalı Norilsk Nickel'in Başkanı Vladimir Potanin oldu. Potanin'in servetinin 23.7 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Ayrıca AEON yatırım şirketi başkanı Roman Trotsenko (3,2 milyar dolar), United Metallurgical Company yönetim kurulu başkanı Anatoly Sedykh (1,8 milyar dolar) ve girişimci Dmitry Pumpyansky (1,7 milyar dolar) de Moskova'nın en zengin sakinleri arasında yer aldı.

İLK SIRADA NEW YORK VAR

Forbes'a göre, en çok milyardere sahip şehirler arasında ilk sırayı 101 milyardere ev sahipliği yapan New York aldı.

Bu milyarderlerin toplam sermayesi 616,8 milyar dolara ulaştı. Girişimci Michael Bloomberg 94,5 milyar dolarlık servetiyle New York'un en zengin sakini seçildi. San Francisco 37 milyarder ile onuncu sırada yer aldı.

Listede ayrıca Hong Kong, Pekin, Şangay, Shenzhen, Çin, Singapur ve Hindistan'ın Delhi şehri de yer aldı.