Fransa’da yolsuzluk soruşturması: Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na polis baskını

14.04.2026 17:12:00
Fransa’da kamu ihalesinde yolsuzluk şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında, Elysee Sarayı'nda arama yapıldığı belirtildi.

Le Figaro gazetesinin soruşturmaya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanlığı ile anma törenleri organize eden Shortcut isimli bir şirkete verilen kamu ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında, mali polis Elysee Sarayı'nda arama yaptı.

Kaynaklar, soruşturmanın 2002-2024 yıllarında Shortcut şirketi ile Cumhurbaşkanlığı arasında yapılan sözleşmelere ilişkin olduğunu ve bu tarihlerde kamu ihalelerinin sürekli aynı şirkete verilmesinde yolsuzluk ihtimalinin araştırıldığını belirtti.

Şirketle anlaşmaya varılan her bir törenin maliyetinin yaklaşık 2 milyon avro olduğu tahmin edilirken Elysee kaynaklarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İlgili Haberler

ABD baskısına karşı hamle: Grönland’da kritik atama
ABD baskısına karşı hamle: Grönland’da kritik atama Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, eski başbakan Mute Egede’yi dışişleri bakanı olarak atadı. Egede, ABD Başkanı Donald Trump’ın ada üzerindeki baskısının arttığı dönemde Washington ile ilişkileri yönetecek.
13 yaşındaki kıza 109 suçlama: Mahkemeden tutukluluk kararı
13 yaşındaki kıza 109 suçlama: Mahkemeden tutukluluk kararı Avustralya’da 13 yaşındaki bir kız çocuğu, hırsızlıktan tehlikeli araç kullanımına kadar uzanan 109 ayrı suçlamayla yargılanıyor. Mahkeme, toplum için risk oluşturduğu gerekçesiyle serbest bırakılmasına izin vermedi.
Şüpheli dikişler ele verdi: Oyuncak ayının içinden servet çıktı
Şüpheli dikişler ele verdi: Oyuncak ayının içinden servet çıktı Hollanda’daki bir kargo dağıtım merkezinde yapılan rutin kontrolde, peluş bir oyuncak ayının içine gizlenmiş 50 bin euro ele geçirildi. Şüpheli paket polis ekiplerini harekete geçirdi.