Fransa, krizin gölgesinde sandık başına gidiyor

21 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

Fransa 5. Cumhuriyeti, tarihinde ilk kez savaşın gölgesinde bir seçim yapıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 10 Nisan’daki seçimler için adaylığını açıklamasının ardından kamuoyu araştırmalarında yüzde 30 oy oranıyla rakiplerinin önüne geçti. Macron’u aşırı sağcı lider Marine Le Pen, 17.3 oyla takip ediyor. Solun adayı Jean Luc Melenchon 11.9 ile üçüncü sıradayken, ırkçı söylemleriyle çalışmalarını sürdüren aşırı sağcı aday Eric Zemmour ise 10.5 oy oranıyla dördüncü sırada. Sosyalistlerin adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ise yüzde 2’lerde. Merkez sağın adayı Valerie Pecresse de beklentilerin çok altında kaldı. Fransa solunun fazla aday ile seçimlere katılmasıyla seçimlerde kazanma şansı bulunmuyor. Uzmanlar, 2017’de olduğu gibi ikinci turda Macron ile Le Pen’in karşı karşıya kalacağı ve bu turda Macron’un lider olabileceği görüşünde. Adaylığını başvuruların son gününde halka açık mektup eşliğinde açıklayan Macron, Avrupa Birliği (AB) Dönem başkanlığının Fransa’ya geçmesiyle seçimlere avantajlı durumda başladı.

PS (Sosyalist Partisi)

Fransa solunun lokomotifi olan Sosyalist Partisi (PS), François Mitterrand’ın 1981’den 1995’e kadar iki kez üst üste kazandığı cumhurbaşkanlığı koltuğundan tam 17 yıl sonra François Hollande ile tekrar iktidar olmayı başardı. Toplumun büyük ümitlerle 2012’de iktidara taşıdığı Hollande, oldukça kötü bir yönetimle halkın beklentisini karşılayamadığı gibi Sosyalist Partisi’nin de düşüşünün ilk adımını başlatmış oldu. Sosyalistler bu sefer sürpriz yaparak partinin belirlediği İspanyol asıllı Hidalgo’yu aday göstererek seçimlerde yarışıyor. Ancak yüzde 2.2 ile son sıralarda olan sosyalistlerin bu seçimi kazanma şansı yok.

LR (Cumhuriyetçiler)

Charles de Gaulle’den bu yana Fransa merkez sağının köklü partisi olan Cumhuriyetçiler (LR) Jacques Chirac’tan sonra 2007’de Nikolas Sarkozy ile iktidar oldular. Sarkozy’nin Libya saldırılarının ardından ikinci kez katıldığı seçimleri kazanamayıp sosyalistlerin iktidar olmasının önünü açmıştı. Parti bu sefer, cumhurbaşkanı adayını ön seçim yaparak delegelerin oyuyla belirledi. Oyların yüzde 60’ını alan Valerie Pecresse iyi bir çıkış yaparak merkez sağın tekrar iktidara gelme umutlarını artırdıysa da şimdilik oyların yüzde 10.8’le beşinci sırada.

RN (Ulusal Birlik)

Aşırı sağcılar seçimlerde başarı sağlamasa da her zaman Fransa siyasetinde ırkçı bir tehlike olarak yerini koruyor. 2011’de Babası Jean Marie Le Pen’den partiyi devralmasıyla siyaset sahnesinde oldukça güçlü bir konuma gelen Le Pen, babasının aşırı ırkçı söylemlerinin aksine ılımlı konuşmalarıyla yapılan son seçimlerde ikinci tura kalmayı başarıyor. Le Pen’in ikinci turda Macron’la yarışacağına kesin gözüyle bakılıyor.

LFI (Boyun Eğmeyen Fransa)

Radikal solun efsanesi Jean luc Melenchon seçimlerde dağınık solun dördüncü adayı konumunda. Melenchon önceki radikal konuşmalarından her ne kadar uzaklaşmış olsa da Fransa solunun adayı olmayı başaramıyor. Zaman zaman yaptığı Avrupa Birliği karşıtlığı konuşmalarında aşırı sağcılarla aynı çizgiye düşmüş oluyor. Melenchon seçimlere oldukça dağınık giren sol adaylar içerisinde yüzde 11.9 ile üçüncü sırada.