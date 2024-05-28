Fransa'da bir camiye ırkçı saldırı gerçekleştirildi

Fransa'nın Lyon şehrinde bir camiye ırkçı saldırı gerçekleştirildi.

AA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 16:37
Fransa'da bir camiye ırkçı saldırı gerçekleştirildi
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BFMTV'nin haberine göre, Lyon'un en eski camisi olan Croix-Rousse Mahallesi'ndeki Koba Camisi'ne ırkçı saldırı gerçekleştirildi.

Caminin duvarlarına hakaret içeren İslam karşıtı ifadeler yazıldı.

Fransa İslam Konseyi (CFCM) X hesabından yaptığı paylaşımda, camiye yapılan ırkçı saldırıyı "en şiddetli" şekilde kınadı.

Cami cemaati ve yöneticileri ile dayanışma mesajı veren CFCM, Fransa'daki tüm camilerden benzeri "nefret saldırılarına" karşı ihtiyatlı olmasını istedi.


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