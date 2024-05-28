Fransa'da bir camiye ırkçı saldırı gerçekleştirildi
Fransa'nın Lyon şehrinde bir camiye ırkçı saldırı gerçekleştirildi.
BFMTV'nin haberine göre, Lyon'un en eski camisi olan Croix-Rousse Mahallesi'ndeki Koba Camisi'ne ırkçı saldırı gerçekleştirildi.
Caminin duvarlarına hakaret içeren İslam karşıtı ifadeler yazıldı.
Fransa İslam Konseyi (CFCM) X hesabından yaptığı paylaşımda, camiye yapılan ırkçı saldırıyı "en şiddetli" şekilde kınadı.
Cami cemaati ve yöneticileri ile dayanışma mesajı veren CFCM, Fransa'daki tüm camilerden benzeri "nefret saldırılarına" karşı ihtiyatlı olmasını istedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Pendik’teki erkek cesedinin kimliği belli oldu
- Ünlü Türk mobilya şirketi iflas etti
- Yönetim kurulu üyeliğine atandı!
- Tavuğa tecavüz ederken yakalandı!
- Parçalanmış ceset vahşetinde gözaltı!
- Ali Koç'tan sert sözler!
- 'Hançer' göndermesini açıkladı
- 'Çocuklarımızı okula göndermeyiz'
- Kürsüde 'Esad ile işbirliği' çağrısı
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?