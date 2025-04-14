Fransız gazetesi Le Monde: Özgür Özel, Türkiye muhalefetinin yeni sesi

Yayınlanma: 14.04.2025 - 16:52

Güncelleme: 14.04.2025 - 16:54

Fransız Le Monde gazetesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i “Türkiye’nin yeni muhalefet lideri” olarak tanımladı.

“Özgür Özel, Türkiye muhalefetinin başı haline geldi” başlıklı analizde, Özel’in Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla tetiklenen protestoların merkezine yerleştiği belirtildi.

Gazete, “Özel’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı kullandığı dili, meydanlara kurduğu teması ve sokağı önceleyen muhalif tutumunu” mercek altına aldı.

Habere göre, Özgür Özel, “Türkiye’de son yıllarda hiçbir siyasi liderin cesaret edemediği sertlikte ve açıklıkta konuşan” bir muhalefet lideri.

“SAKİN AMA NET BİR DİL KULLANDI”

Le Monde, 9 Nisan Çarşamba günü İstanbul Şişli’de on binlerce kişiye seslenen Özgür Özel’in konuşmasını hatırlatıyor:

“Türk hükümetinin otoriter eğilimlerine karşı sakin ama net bir dil kullandı. Erdoğan’ı başlıca rakibini tutuklayarak ‘darbe’ yapan bir ‘cuntanın’ parçası olmakla suçladı.”

Gazete, Özel’in bu çıkışının ardından Ankara’da düzenlenen törende hükümet kontrolündeki yargı sistemini sert şekilde eleştirdiğini, geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan gazeteci Timur Soykan’ın tutuklanmasına da açıkça karşı çıktığını vurguladı.

“SADECE MUHALEFET LİDERİ DEĞİL, BİR DİRENİŞ FİGÜRÜ”

Haberde, CHP'nin geleneksel olarak sokak hareketlerine mesafeli bir çizgide olduğu hatırlatılıyor. Ancak Özel’in bu alışkanlığı kırdığı ve partisini alanlara taşıdığı ifade ediliyor.

Özellikle, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İstanbul’daki belediye binasının önünden ayrılmayarak, “her akşam mikrofonu eline aldığı” ve “protestocuların dağılmasını bizzat sağladığı” anlatılıyor.

Le Monde’ye göre Özel, artık sadece muhalefet lideri değil, aynı zamanda bir “direniş figürü” haline geldi.

“DOĞRUDAN ERDOĞAN'A SESLENEN BİR ÜSLUP”

Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben kullandığı ifadeler, Le Monde’nin dikkat çektiği en çarpıcı başlıklardan biri.

“Halkın Tayyip’ten aldığı her şeyi geri alacağız”,

“Cesaret galip gelecektir”,

“Televizyonda protestoları izleyince öfkeyle kumandasını fırlattı”

gibi sözleri, Özel’in “siyasi risk almaktan çekinmeyen, doğrudan ve meydan okuyan bir dil geliştirdiğini gösterdiği” yazıldı.

Haberde, bu üslubun, “Türkiye siyasetinde uzun süredir görülmeyen türden olduğu” da vurgulandı.

MART 2024 SEÇİMLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Le Monde, Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin AKP’yi geride bırakarak Türkiye genelinde birinci parti haline gelmesini “dönüm noktası” olarak nitelendiriyor.

Bu başarının ardından Özel’in artık klasik muhalefet figürü olmaktan çıktığını, halkla bire bir bağ kurarak “kitlelerin lideri” kimliğine yöneldiğini ifade ediyor.

Gazete ayrıca, kampüslerden yükselen tüketici boykotu çağrılarına destek vermesi, gençlerle kurduğu bağ, sokak protestolarına verdiği açık destek gibi unsurların da Özel’in profilini daha da netleştirdiğini belirtiyor.

Özel’in siyasi kariyerine de yer veren analiz, 2014’te Soma maden faciasındaki çıkışının onu kamuoyu nezdinde tanınır hale getirdiğini, 2023’te Kılıçdaroğlu’nun ardından CHP liderliğine “değişimin adayı” olarak geldiğini ve bu dönüşümün Mart 2024 seçim zaferiyle perçinlendiğini belirtiyor.