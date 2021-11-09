Fransız savaş gemisi Doğu Akdeniz'e konuşlanıyor

09 Kasım 2021 Salı, 17:44

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerilimi devam ederken Fransa'dan yeni bir hamle geldi. Fransa, yeni üretilen savaş gemisi Auvergne’i Doğu Akdeniz’de konuşlandıracağını açıkladı.

Güney Kıbrıs’taki Larnaka limanında gazetecilere demeç veren kaptan Paul Merveilleux de Vignaux, Auvergne’nin 150 kişilik mürettebatıyla uluslararası hukuka saygının ve özellikle seyrüsefer özgürlüğünün ne kadar önemli olduğunu göstermek amacıyla ocak ayına kadar Doğu Akdeniz’de görev yapacağını söyledi.

"TÜRKİYE'YE AÇIK BİR MESAJ"

De Vignaux, “Bu konuşlandırma, Fransa’nın Akdeniz’in bu bölümüne ne kadar önem verdiğini ve bölgenin istikrara kavuşturulmasına katkıda bulunma isteğinin altını çiziyor” dedi.

Rum siyasi analist Anna Koukkides-Procopiou, Associated Press’e verdiği demeçte, Fransız donanmasının bölgedeki varlığının Türkiye’ye açık bir mesaj gönderdiğini belirtirken, Fransa'nın bölgedeki boşluğun Türkiye tarafından doldurmasını istemediğini ifade etti.