Fransız yazar 70 yaşında hayatını kaybetti

Kitapları dünya çapında 15 milyondan fazla satarak "En Çok Satanlar" listesine giren Fransız yazar Bourdin, 70 yaşında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2022 Pazartesi, 17:46
Fransız yazar 70 yaşında hayatını kaybetti
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D'eau et de feu isimli kitabı "Su ve Ateş" ismiyle Türkçe'ye çevrilen Fransız yazar Françoise Bourdin, 70 yaşında yaşamını yitirdi.

Bourdin'in ölüm haberi, yayıncısı "Editis" tarafından duyuruldu.

AFP'nin haberine göre yayıncı, Bourdin'in ölümüne ilişkin "Françoise Bourdin'in ailesine ve milyonlarca sadık okuruna en derin taziyelerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.

Bir yılda dört roman yazan Bourdin, 15 milyondan fazla satış yaparak "En Çok Okunanlar" listesinde yer aldı.


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