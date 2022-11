Dünyaca ünlü yazar Hans Magnus Enzensberger yaşamını yitirdi

26 Kasım 2022 Cumartesi, 11:33

Alman edebiyatının önemli yazarlarından biri olarak kabul edilen Hans Magnus Enzensberger, Almanya'nın Münih şehrinde hayata gözlerini yumdu.

HANS MAGNUS ENZENSBERGER KİMDİR?

1965 yılında “Course Book” isimli bir kültür dergisi kuran ve bir dönem 'Andreas Thalmayr' takma ismini kullanan Enzensberger, şair ve yazar olmanın yanı sıra editör ve çevirmen olarak da çalıştı. Suhrkamp’ta editör olarakta görev yapan Enzensberger, hayatının bir bölümünü Küba’da geçirdi.

1979’da Münih’e yerleşen Enzensberger’in bilinen eserleri arasında 'Always the money: A small business novel', 'Poetry is annoying', 'Defence of the Wolves' ve 'Fallobst' yer alıyordu.