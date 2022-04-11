Fransızlar yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti

11 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

Fransa halkı, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için dün sandık başındaydı. Sandık çıkışı anketlere göre görevdeki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaklaşık yüzde 28.4 oy alırken en yakın rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen ise yüzde 23.4 ile sandıktan ikinci çıktı. Buna göre, hiçbir adayın yüzde 50’yi geçememesi ile seçimler 24 Nisan tarihinde Macron ve Le Pen arasında tekrarlanacak. Sandığa gitmeme oranı yaklaşık yüzde 26 olurken bu oran 2017 seçimlerinde yüzde 22’ydi.

Ukrayna savaşı ve hayat pahalılığının gündemde olduğu seçimlerde uzmanlar seçmenlerin, siyasi kampanyaların önceki seçimlerde olduğu gibi coşkulu geçmediğini” düşündüğünü bildirdi. Kamuoyu araştırmacıları, bu nedenle sandığa katılım oranının düşük olabileceğini belirtiyordu. İlk tur seçimlerin resmi sonuçları 13 Nisan’da açıklanacak.

SOLCU ADAY 3. OLDU

Kesin olmayan ilk sonuçlarda Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi’nin lideri solcu Jean-Luc Melenchon yüzde 20 oy alırken onu yüzde 7.2 ile aşırı sağcı Eric Zemmour yüzde 5 ile de merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi adayı Valerie Pecresse izledi. 2017’deki seçimlerde de ikinci tura kalan Macron ve Le Pen sırasıyla yüzde 24 ve 21.3 almıştı. Seçim sonrası açıklama yapan Zemmour, ikinci turda Le Pen’e desteğini açıklarken merkez sağ adayı Pecresse ve yüzde 2 oy alan merkez sol adayı Anne Hidalgo, Macron’a destek vereceğini söyledi.

"UTANÇ KAYNAĞISIN"

Bir seçmen, oyunu kullanan aşırı sağcı aday Eric Zemmour’a “utanç kaynağısın” diye tepki gösterdi. Ayrıca Zemmour’un oy kullandığı seçim bürosu önündeki kampanya afişleri de yırtıldı.