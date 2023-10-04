Freedom House 2023 raporu yayınlandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Yayınlanma: 04.10.2023 - 16:26

Güncelleme: 04.10.2023 - 16:26

Siyasi özgürlük ve insan hakları konusunda araştırma ve savunuculuk yapan sivil toplum kuruluşu Freedom House, 2023 yılı “İnternette Özgürlük Raporu” yayınlanladı. 70 ülkenin değerlendirildiği raporda, bu yıl internetin 17 ülkede "özgür", 32 ülkede "kısmen özgür" ve 21 ülkede "özgür olmayan" sonuçları yer aldı.

Rapora göre, 2022 yılındaki puanından 2 puan kaybeden Türkiye, bu yıl da “özgür olmayan ülkeler” listesinde yer aldı.

Listesinin zirvesinde bu yıl 94 puanla İzlanda yer alırken onu 93 puanla Estonya ve 88 puanla Kanada izledi. Listenin sonunda İran, Myanmar ve Çin yer alırken 30 puan verilen Türkiye 55. sırada yer aldı.

Freedom House raporunda Türkiye'ye farklı kategorilerde şu puanlar verildi:

Erişime engel: 12/25

İçeriklerde kısıtlama: 10/35

Kullanıcı haklarının ihlali: 8/40

"BAŞTA HABERLER OLMAK ÜZERE..."

Türkiye için "Çevrimiçi trol orduları hükümet yanlısı dezenformasyonu yayıyor" denilen raporda, "14 Mayıs seçimlerine giden süreçte Dezenformasyon Yasası siyasi muhalefet ve eleştiride bulunan gazetecileri susturmak için kullanıldı" ifadesi yer aldı.

Raporda, "Türkiye'de, yetkililerin internete erişimi nadir olarak da olsa kısıtlayabildiği görüldü. İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırının ve 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri'nin ardından erişim kısıtlamaları görüldü" denildi.

"Türkiye’de internet özgürlüğü son on yılda istikrarlı bir şekilde azaldı" yorumunun dikkat çektiği raporda, telekomünikasyon denetleme kurumu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) çalışmalarına ilişkin "Karar alma süreci şeffaf değil. Kurum, özel bir bütçeye sahip ve üyeleri hükümet tarafından atanıyor" değerlendirmesi yer aldı.

Başta haberler olmak üzere pek çok içeriğe erişim engelinin getirildiği belirtilen raporda, Aralık 2022 itibarıyla 712 binden fazla alan adı ile 150 bin URL'nin engellendiği vurgulandı.