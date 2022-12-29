2022'de dünyada hangi önemli olaylar oldu?

2022'nin Mart ayında yaşanan önemli olaylar

- 2 Mart'ta Türkiye'de COVID-19 pandemisi'nden dolayı 10 Nisan 2020'den beri uygulanan HES Kodu uygulaması ve açık alanlarda maske takma zorunluğu, 2 Mart 2022'de yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonucunda kaldırıldı. Ancak Koronavirüs Bilim Kurulu, HES Kodu uygulamasının toplu taşıma araçlarında devam edeceği ve kapalı alanlarda maske kullanımına devam edileceğini açıkladı.

- 3 Mart'ta Rus birlikleri Ukrayna'nın Zaporijya kentindeki Nükleer Santrali vurdu. Ukraynalı yetkililer bölgede herhangi bir radyasyon tehdidi olmadığını açıkladı. Avrupa'nın en büyük Nükleer Santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'ne yapılan bu saldırı dünya liderleri tarafından kınandı.

- 4 Mart'ta 2022 Kış Paralimpik Oyunları Çin'in başkenti Pekin'de başladı.

- 7 Mart'ta COVID-19 pandemisinde ölenlerin sayısı dünya genelinde 6 milyonu geçti.

- 8 Mart'ta Rusya'nın Ukrayna'yı istilasından dolayı uygulanan yaptırımlar doğrultusunda; McDonald's, The Coca-Cola Company, Starbucks, IKEA, Apple gibi birçok şirket Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldıklarını açıkladılar.

- 9 Mart'ta Güney Kore’nin yeni Cumhurbaşkanı muhalefetin adayı Yoon Suk-yeol oldu.

- 21 Mart'ta China Eastern Airlines'ın 5735 sefer sayılı uçuşunda kalkıştan 1 saat 37 dakika sonra 3.225 fit (983 m)'e ani bir dik inişe girdi. Çin'in Wuzhou kenti yakınlarına düşmüştür. Uçağın enkazı daha sonra Guangxi, Wuzhou vilayetine bağlı Teng ilçesinin dağlık bölgelerinde bulundu.132 kişi'den hepsinin ölüp ölmediği bilinmiyor.

- 27 Mart'ta 94. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşen törende en çok ödülü toplam 6 ödülle Dune filmi kazandı.