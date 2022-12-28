Türkiye'de 2022'de en çok hangi şarkı dinlendi?

cumhuriyet.com.tr
28 Aralık 2022 Çarşamba, 16:19
<p>2022 ile birlikte hepimizin görüşleri, duyguları ve aldığı kararların hiç olmadığı kadar hızlı değiştiği bir yılı geride bırakıyoruz. Spotify,  2022 yılı boyunca en çok dinlenen müzik ve podcast’leri de açıkladı.</p> <p>İşte 2022 yılı Spotify TOP listeleri:</p>

2022 ile birlikte hepimizin görüşleri, duyguları ve aldığı kararların hiç olmadığı kadar hızlı değiştiği bir yılı geride bırakıyoruz. Spotify,  2022 yılı boyunca en çok dinlenen müzik ve podcast’leri de açıkladı.

İşte 2022 yılı Spotify TOP listeleri:

<h3>2022’de Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar</h3> <p><strong> UZI</strong></p> <p>Çakal</p> <p>Ezhel </p> <p>Lvbel C5</p> <p>Sefo</p> <p>Sezen Aksu</p> <p>Batuflex</p> <p>Motive</p> <p>Duman</p> <p>Emir Can İğrek</p> <h3>2022’de Türkiye’de en çok dinlenen albümler</h3> <p><strong>UZI - EL CHAVO</strong></p> <p>UZI - Kan</p> <p>Lvbel C5 - C5MODE</p> <p>Güneş - Atlantis</p> <p>Çakal - Paradoks</p> <p>Dolu Kadehi Ters Tut - Karanlık</p> <p>Motive - 22</p> <p>Rei 6 - Dibe İniyorum</p> <p>Yüzyüzeyken Konuşuruz - Akustik Travma</p> <p>No.1 - Kron1k</p>

2022’de Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar

 UZI

Çakal

Ezhel 

Lvbel C5

Sefo

Sezen Aksu

Batuflex

Motive

Duman

Emir Can İğrek

2022’de Türkiye’de en çok dinlenen albümler

UZI - EL CHAVO

UZI - Kan

Lvbel C5 - C5MODE

Güneş - Atlantis

Çakal - Paradoks

Dolu Kadehi Ters Tut - Karanlık

Motive - 22

Rei 6 - Dibe İniyorum

Yüzyüzeyken Konuşuruz - Akustik Travma

No.1 - Kron1k

<h3>2022’de Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar</h3> <p><strong>KÖFN - Bi’ Tek Ben Anlarım</strong></p> <p>UZI - Arasan da</p> <p>cakal - İmdat</p> <p>UZI - Paparazzi</p> <p>Güneş - Suçlarımdan Biri</p> <p>Can Koç - Gökyüzünü Tutamam</p> <p>Madrigal - Seni Dert Etmeler</p> <p>Ezhel - Nerdesin</p> <p>Lvbel C5 - GELMEZSEN GELME</p> <p>Sefo - Affettim</p>

2022’de Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar

KÖFN - Bi’ Tek Ben Anlarım

UZI - Arasan da

cakal - İmdat

UZI - Paparazzi

Güneş - Suçlarımdan Biri

Can Koç - Gökyüzünü Tutamam

Madrigal - Seni Dert Etmeler

Ezhel - Nerdesin

Lvbel C5 - GELMEZSEN GELME

Sefo - Affettim

<h3>2022’de Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar</h3> <p><strong>Sezen Aksu</strong></p> <p>Güneş</p> <p>Zeynep Bastık</p> <p>Taylor Swift</p> <p>Melek Mosso</p> <p>Ebru Gündeş</p> <p>Lana Del Rey</p> <p>Sertab Erener</p> <p>Gülşen</p> <p>Lil Zey</p>

2022’de Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar

Sezen Aksu

Güneş

Zeynep Bastık

Taylor Swift

Melek Mosso

Ebru Gündeş

Lana Del Rey

Sertab Erener

Gülşen

Lil Zey

<h3>2022’de Türkiye’de en çok dinlenen podcast’ler </h3> <p><strong>Ortamlarda Satılacak Bilgi</strong></p> <p>Kendine İyi Davran</p> <p>Merdiven Altı Terapi</p> <p>Meksika Açmazı</p> <p>Barış Özcan ile 111 Hz</p> <p>Mitolojik İnciler</p> <p>Nasıl Olunur</p> <p>Sesli Kitap Dünyası</p> <p>Bu Mu Yani?</p> <p>Fularsız Entellik</p>

2022’de Türkiye’de en çok dinlenen podcast’ler 

Ortamlarda Satılacak Bilgi

Kendine İyi Davran

Merdiven Altı Terapi

Meksika Açmazı

Barış Özcan ile 111 Hz

Mitolojik İnciler

Nasıl Olunur

Sesli Kitap Dünyası

Bu Mu Yani?

Fularsız Entellik

<h3>2022’de dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar</h3> <p><strong>Bad Bunny</strong></p> <p>Taylor Swift</p> <p>Drake</p> <p>The Weeknd </p> <p>BTS</p> <h3>2022’de dünya genelinde en çok dinlenen albümler</h3> <p>Un Verano Sin Ti, Bad Bunny</p> <p>Harry’s House, Harry Styles</p> <p>SOUR, Olivia Rodrigo</p> <p>=, Ed Sheeran</p> <p>Planet Her, Doja Cat</p>

2022’de dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar

Bad Bunny

Taylor Swift

Drake

The Weeknd 

BTS

2022’de dünya genelinde en çok dinlenen albümler

Un Verano Sin Ti, Bad Bunny

Harry’s House, Harry Styles

SOUR, Olivia Rodrigo

=, Ed Sheeran

Planet Her, Doja Cat

<h3>2022’de dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar</h3> <p><strong>As It Was - Harry Styles</strong></p> <p>Heat Waves - Glass Animals </p> <p>STAY (with Justin Bieber) - The Kid LAROI </p> <p>Me Porto Bonito - Bad Bunny feat. Chencho Corleone</p> <p>Tití Me Preguntó - Bad Bunny</p>

2022’de dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar

As It Was - Harry Styles

Heat Waves - Glass Animals 

STAY (with Justin Bieber) - The Kid LAROI 

Me Porto Bonito - Bad Bunny feat. Chencho Corleone

Tití Me Preguntó - Bad Bunny

2022 spotify şarkı

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