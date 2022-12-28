Türkiye'de 2022'de en çok hangi şarkı dinlendi?

2022 ile birlikte hepimizin görüşleri, duyguları ve aldığı kararların hiç olmadığı kadar hızlı değiştiği bir yılı geride bırakıyoruz. Spotify, 2022 yılı boyunca en çok dinlenen müzik ve podcast’leri de açıkladı.

İşte 2022 yılı Spotify TOP listeleri: