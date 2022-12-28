Türkiye'de 2022'de en çok hangi şarkı dinlendi?
2022 ile birlikte hepimizin görüşleri, duyguları ve aldığı kararların hiç olmadığı kadar hızlı değiştiği bir yılı geride bırakıyoruz. Spotify, 2022 yılı boyunca en çok dinlenen müzik ve podcast’leri de açıkladı.
İşte 2022 yılı Spotify TOP listeleri:
2022’de Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar
UZI
Çakal
Ezhel
Lvbel C5
Sefo
Sezen Aksu
Batuflex
Motive
Duman
Emir Can İğrek
2022’de Türkiye’de en çok dinlenen albümler
UZI - EL CHAVO
UZI - Kan
Lvbel C5 - C5MODE
Güneş - Atlantis
Çakal - Paradoks
Dolu Kadehi Ters Tut - Karanlık
Motive - 22
Rei 6 - Dibe İniyorum
Yüzyüzeyken Konuşuruz - Akustik Travma
No.1 - Kron1k
2022’de Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar
KÖFN - Bi’ Tek Ben Anlarım
UZI - Arasan da
cakal - İmdat
UZI - Paparazzi
Güneş - Suçlarımdan Biri
Can Koç - Gökyüzünü Tutamam
Madrigal - Seni Dert Etmeler
Ezhel - Nerdesin
Lvbel C5 - GELMEZSEN GELME
Sefo - Affettim
2022’de Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar
Sezen Aksu
Güneş
Zeynep Bastık
Taylor Swift
Melek Mosso
Ebru Gündeş
Lana Del Rey
Sertab Erener
Gülşen
Lil Zey
2022’de Türkiye’de en çok dinlenen podcast’ler
Ortamlarda Satılacak Bilgi
Kendine İyi Davran
Merdiven Altı Terapi
Meksika Açmazı
Barış Özcan ile 111 Hz
Mitolojik İnciler
Nasıl Olunur
Sesli Kitap Dünyası
Bu Mu Yani?
Fularsız Entellik
2022’de dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar
Bad Bunny
Taylor Swift
Drake
The Weeknd
BTS
2022’de dünya genelinde en çok dinlenen albümler
Un Verano Sin Ti, Bad Bunny
Harry’s House, Harry Styles
SOUR, Olivia Rodrigo
=, Ed Sheeran
Planet Her, Doja Cat
2022’de dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar
As It Was - Harry Styles
Heat Waves - Glass Animals
STAY (with Justin Bieber) - The Kid LAROI
Me Porto Bonito - Bad Bunny feat. Chencho Corleone
Tití Me Preguntó - Bad Bunny
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