230 bin TL'lik bu evi alan, tuhaf bir koleksiyona sahip olacak
Britanya'nın en ucuz evlerinden biri sadece 10 bin sterlin (yaklaşık 230 bin TL) fiyatla satışa çıktı, ancak evi alacak olan kişi, eski ev sahibinden kalma tuhaf bir koleksiyonla da uğraşmak zorunda kalacak...
Galler'in Rhondda bölgesindeki Tylerstown kasabasında yer alan bu kelepir, üç yataklı evin tavanları çöküyor, duvarları rutubetli, döşeme tahtaları çürümüş ve mutfağında kocaman bir süt şişesi yığını var. Üstelik, meseleyi daha da garipleştiren şu ki mutfağın köşesinde de bir duş gözümüze çarpıyor.
Bakımsızlık, inanılmaz derecede ucuz olan bu mülkü kapıp götüren Gavin Thomas'ı yıldırmamış olacak ki henüz okul çağlarında izlediği ev dekorasyon programlarından ilham alan 37 yaşındaki Thomas yeni evini dekore etmek için kolları sıvamış.
Ancak, kendisinin de ifade ettiği gibi, bu seferki kesinlikle çetin bir mücadele. Thomas, konuya ilişkin demecinde, "Merdivenler gerçekten tehlikeli. Döşeme kirişleri sökülmüş ve evin duvarı eğilmiş, bu yüzden yıkılması gerekecek" dedi.
Thomas sözlerine şöyle devam etti: "İçeride hala birilerine ait pek çok eşya var. Çöp dolu torbalar her yerde ve mutfak, dağ gibi olmuş plastik süt şişeleriyle dolu. Tuhaf bir şekilde, mutfağın köşesinde de bir duş var, ancak tuvaleti henüz bulamadım. Arka bahçedeki müştemilatta olması mümkün..."
Thomas, evin önümüzdeki yaz kullanıma hazır hale gelmesini umuyor ve mücadelesini şu sözlerle özetliyor: "Bu büyük bir iş ama meydan okumayı seviyorum. Burası, yaklaşık altı ay sonra birileri için küçük ve güzel bir ev olacak. Durum ne kadar kötü olursa olsun, büyük bir potansiyel mevcut, sadece nasıl bakacağınızı bilmeniz gerekir..."
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