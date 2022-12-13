230 bin TL'lik bu evi alan, tuhaf bir koleksiyona sahip olacak

Thomas, evin önümüzdeki yaz kullanıma hazır hale gelmesini umuyor ve mücadelesini şu sözlerle özetliyor: "Bu büyük bir iş ama meydan okumayı seviyorum. Burası, yaklaşık altı ay sonra birileri için küçük ve güzel bir ev olacak. Durum ne kadar kötü olursa olsun, büyük bir potansiyel mevcut, sadece nasıl bakacağınızı bilmeniz gerekir..."