Dünya Barış Günü ne zamandır? Dünya Barış Günü nasıl ortaya çıktı? Dünya Barış Günü 1 Eylül'de mi 21 Eylül'de mi kutlanıyor?
Dünya Barış Günü, 1981 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edildi. İlk kez 1982'de kutlandı.
Peki, Dünya Barış Günü ne zamandır? Dünya Barış Günü nasıl ortaya çıktı? Dünya Barış Günü 1 Eylül mü 21 Eylül mü?
Dünya Barış Günü'nün amacı nedir?
Dünya Barış Günü’nün öncelikli amacı; dünya genelindeki çatışmaların önlenmesi ve barışın temellerini atmak yolunda insanları bilinçlendirmektir. Her 21 Eylül’de, Birleşmiş Milletler Merkezi’ndeki “Barış Çanı” çalınıyor. Japonya tarafından yaptırılan bu çan, dünyanın tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları bozuk paralarla üretildi. Çanın üzerine, “Çok Yaşa Mutlak Barış” yazısı kazındı.
Dünya Barış Günü ne zamandır?
Dünya Barış Günü veya Uluslararası Barış Günü, her yıl 1 Eylül tarihinde kutlanan bir bayramdı. Fakat, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BM) 1981’deki 57. birleşiminde, “Genel Kurul’un açılış günü olan her eylülün üçüncü salı günü” “Uluslararası Barış Günü” olarak değiştirilmiştir. Ancak, 7 Eylül 2001 tarihli Birleşmiş Milletler Kararı ile 21 Eylül olarak kabul edildi.
Dünya Barış Günü nasıl ortaya çıktı?
BM tarafından Uluslararası Barış Günü ilan edilinceye dek, Almanya’nın 1939 yılında Polonya’yı işgal ettiği ve İkinci Dünya Savaşı’nı başlattığı 1 Eylül tarihi “Dünya Barış Günü” olarak ilan edip kutlanıyordu. Fakat, BM’nin aldığı kararla 21 Eylül olarak değiştirilen Dünya Barış Günü, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde halen daha 1 Eylül tarihinde kutlanmaya devam ediyor.
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