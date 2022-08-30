Dünya Barış Günü ne zamandır? Dünya Barış Günü nasıl ortaya çıktı? Dünya Barış Günü 1 Eylül'de mi 21 Eylül'de mi kutlanıyor?

Dünya Barış Günü, 1981 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edildi. İlk kez 1982'de kutlandı.

Peki, Dünya Barış Günü ne zamandır? Dünya Barış Günü nasıl ortaya çıktı? Dünya Barış Günü 1 Eylül mü 21 Eylül mü?

Dünya Barış Günü'nün amacı nedir?

Dünya Barış Günü’nün öncelikli amacı; dünya genelindeki çatışmaların önlenmesi ve barışın temellerini atmak yolunda insanları bilinçlendirmektir. Her 21 Eylül’de, Birleşmiş Milletler Merkezi’ndeki “Barış Çanı” çalınıyor. Japonya tarafından yaptırılan bu çan, dünyanın tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları bozuk paralarla üretildi. Çanın üzerine, “Çok Yaşa Mutlak Barış” yazısı kazındı.