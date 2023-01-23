Dünyanın en büyük labirenti: Çıkışı bulmak için dakikalarca uğraşıyorlar
Bu yıl kapasitesi 3 bin metrekareye çıkarılan labirent, dünyanın en büyük kar labirenti unvanını hala elinde tutuyor.
Her yıl yenilenen labirent yalnızca buz küplerinden oluşuyor.
Dünyanın en büyük kar labirentinde ziyaretçiler çıkış yolunu ararken keyifli vakit geçiriyor.
İlk olarak 2015-2016 döneminde yapıldığında kapladığı alan 2 bin 500 metre kare olan labirent bu sezon 3 bin metre kare olarak genişletildi.
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