Dünyanın en büyük labirenti: Çıkışı bulmak için dakikalarca uğraşıyorlar

AA
23 Ocak 2023 Pazartesi, 10:41
<p>Bu yıl kapasitesi 3 bin  metrekareye çıkarılan labirent, dünyanın en büyük kar labirenti unvanını hala elinde tutuyor.</p>

Bu yıl kapasitesi 3 bin  metrekareye çıkarılan labirent, dünyanın en büyük kar labirenti unvanını hala elinde tutuyor.

<p>Her yıl yenilenen labirent yalnızca buz küplerinden oluşuyor.</p>

Her yıl yenilenen labirent yalnızca buz küplerinden oluşuyor.

<p>Dünyanın en büyük kar labirentinde ziyaretçiler çıkış yolunu ararken keyifli vakit geçiriyor.</p>

Dünyanın en büyük kar labirentinde ziyaretçiler çıkış yolunu ararken keyifli vakit geçiriyor.

<p>İlk olarak 2015-2016 döneminde yapıldığında kapladığı alan 2 bin 500 metre kare olan labirent bu sezon 3 bin metre kare olarak genişletildi.</p>

İlk olarak 2015-2016 döneminde yapıldığında kapladığı alan 2 bin 500 metre kare olan labirent bu sezon 3 bin metre kare olarak genişletildi.

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