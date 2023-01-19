Filipinler Tayland ve Çin'de yeni yıl coşkusu

Yaklaşan Çin Yeni Yılı ya da Tavşan Yılı bu yıl 22 Ocak'ta başlayacak. Fenerler, asılı külçe altın süslemeleri, tavşan karikatürü görselleri, yeni yıl unsurları, şenlikli ve canlı atmosferi yansıtan kırmızı ve altın renkleri ile Manila ve Bangkok sokaklarından yayılıyor.

Sokaklar ise yeni yılı karşılamak için çeşitli süsler satın alan insanlarla dolup taşıyor.