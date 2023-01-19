Filipinler Tayland ve Çin'de yeni yıl coşkusu

cumhuriyet.com.tr
19 Ocak 2023 Perşembe, 15:06
<p>Yaklaşan Çin Yeni Yılı ya da Tavşan Yılı bu yıl 22 Ocak'ta başlayacak. Fenerler, asılı külçe altın süslemeleri, tavşan karikatürü görselleri, yeni yıl unsurları, şenlikli ve canlı atmosferi yansıtan kırmızı ve altın renkleri ile Manila ve Bangkok sokaklarından yayılıyor.</p> <p>Sokaklar ise yeni yılı karşılamak için çeşitli süsler satın alan insanlarla dolup taşıyor.</p>

Yaklaşan Çin Yeni Yılı ya da Tavşan Yılı bu yıl 22 Ocak'ta başlayacak. Fenerler, asılı külçe altın süslemeleri, tavşan karikatürü görselleri, yeni yıl unsurları, şenlikli ve canlı atmosferi yansıtan kırmızı ve altın renkleri ile Manila ve Bangkok sokaklarından yayılıyor.

Sokaklar ise yeni yılı karşılamak için çeşitli süsler satın alan insanlarla dolup taşıyor.

<p>Tayland'ın başkenti Bangkok'taki müşteriler bir mağazada süs seçiyor.</p>

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki müşteriler bir mağazada süs seçiyor.

<p>Filipinler'in başkenti Manila'daki Çin mahallesinde insanlar yaklaşan Çin Yeni Yılı için süs seçiyor.</p>

Filipinler'in başkenti Manila'daki Çin mahallesinde insanlar yaklaşan Çin Yeni Yılı için süs seçiyor.

<p>Filipinler'in başkenti Manila'daki Çin mahallesinde insanlar yaklaşan Çin Yeni Yılı için süs seçiyor</p>

Filipinler'in başkenti Manila'daki Çin mahallesinde insanlar yaklaşan Çin Yeni Yılı için süs seçiyor

<p>Bir kadın, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir alışveriş merkezinin önünde yaklaşan Çin Yeni Yılı için düzenlenen süslerin önünde fotoğraf çektiriyor.</p>

Bir kadın, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir alışveriş merkezinin önünde yaklaşan Çin Yeni Yılı için düzenlenen süslerin önünde fotoğraf çektiriyor.

<p>Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir alışveriş merkezinin önünde yaklaşan Çin Yeni Yılı için düzenlenen süslemeler.</p>

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir alışveriş merkezinin önünde yaklaşan Çin Yeni Yılı için düzenlenen süslemeler.

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