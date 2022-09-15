Roger Federer kimdir, kaç yaşında? Roger Federer neden tenisi bırakıyor?

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2022 Perşembe, 18:48
<p>İsviçreli tenisçi <strong>Roger Federer</strong>, 23-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Laver Cup'ın ardından tenis kariyerini sonlandıracağını açıkladı.</p>

İsviçreli tenisçi Roger Federer, 23-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Laver Cup'ın ardından tenis kariyerini sonlandıracağını açıkladı.

<h3>Roger Federer kimdir?</h3> <p>Roger Federer 8 Ağustos 1981'de İsviçre'de doğdu.</p> <p>Federer, profesyonel tenis kariyerine 1998 yılında henüz 16 yaşındayken başladı.</p> <p>İlk Wimbledon turnuvasını 2003 yılında kazanan Federer, son Grand Slam'ini 2018 yılında Avustralya Açık turnuvasında kazandı.</p>

Roger Federer kimdir?

Roger Federer 8 Ağustos 1981'de İsviçre'de doğdu.

Federer, profesyonel tenis kariyerine 1998 yılında henüz 16 yaşındayken başladı.

İlk Wimbledon turnuvasını 2003 yılında kazanan Federer, son Grand Slam'ini 2018 yılında Avustralya Açık turnuvasında kazandı.

<p>Açıklarda galip olan ikinci en yaşlı erkek ünvanını aldı.</p> <p>İlk kez 2004 yılında dünya klasmanının 1 numarasına yükselen Federer, toplam 310 hafta zirvede kalarak bu alanda rekor kırmıştı. Sırp tenisçi Novak Djokovic, geçen yıl bu rekorun yeni sahibi oldu.</p>

Açıklarda galip olan ikinci en yaşlı erkek ünvanını aldı.

İlk kez 2004 yılında dünya klasmanının 1 numarasına yükselen Federer, toplam 310 hafta zirvede kalarak bu alanda rekor kırmıştı. Sırp tenisçi Novak Djokovic, geçen yıl bu rekorun yeni sahibi oldu.

<p>Roger Federer’in kariyerinde 20 Grand Slam tekler şampiyonluğu bulunuyor. 41 yaşındaki İsviçreli tenisçi, 22 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Rafael Nadal ve 21 şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic’in ardından en fazla Grand Slam şampiyonluğu bulunan 3’üncü isim konumunda yer alıyor.</p> <p>Federer, geçen yıl yapılan Wimbledon'da çeyrek finalde elenmesinin ardından 18 aylık bir süre içinde geçirdiği 3’üncü diz ameliyatından bu yana tenisi oynamadı. </p>

Roger Federer’in kariyerinde 20 Grand Slam tekler şampiyonluğu bulunuyor. 41 yaşındaki İsviçreli tenisçi, 22 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Rafael Nadal ve 21 şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic’in ardından en fazla Grand Slam şampiyonluğu bulunan 3’üncü isim konumunda yer alıyor.

Federer, geçen yıl yapılan Wimbledon'da çeyrek finalde elenmesinin ardından 18 aylık bir süre içinde geçirdiği 3’üncü diz ameliyatından bu yana tenisi oynamadı. 

<p>Federer tenis tarihinin en çok kazanan ismidir. Federer 4 Grand Slam'in 3'ünde en az 5 şampiyonluk yaşayan ilk ve tek oyuncudur.</p>

Federer tenis tarihinin en çok kazanan ismidir. Federer 4 Grand Slam'in 3'ünde en az 5 şampiyonluk yaşayan ilk ve tek oyuncudur.

<h3>Roger Federer'in özel yaşamı</h3> <p>2009 yılında kendisi gibi tenisçi Mirk Vavrinec ile evlendi. Çiftin 23 Temmuz 2009 tarihinde ikiz kız çocuklar oldu.</p>

Roger Federer'in özel yaşamı

2009 yılında kendisi gibi tenisçi Mirk Vavrinec ile evlendi. Çiftin 23 Temmuz 2009 tarihinde ikiz kız çocuklar oldu.

<h3>Roger Federer neden tenisi bırakıyor?</h3> <p>İsviçreli tenisçi Roger Federer, 23-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Laver Cup'ın ardından tenis kariyerini sonlandıracağını açıkladı.</p> <p>Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ayrılık mesajı veren İsviçreli sporcu, önümüzdeki hafta Londra'daki Laver Cup sonrası emekli olacağını söyledi. 41 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, <em>“Birçoğunuzun bildiği gibi, son üç yıl bana sakatlıklar ve ameliyatlar gibi zorluklar getirdi. En iyi formuma dönmek için çok çalıştım. Ama aynı zamanda vücudumun kapasitesini ve sınırlarını da iyi biliyorum. Vücudumun son zamanlarda bana verdiği mesaj çok açıktı. 41 yaşındayım. 24 yılda 1.500'den fazla maç oynadım. Tenis bana hayal edebileceğimden daha cömert davrandı ve şimdi kariyerimi ne zaman bitirmem gerektiğini anlamalıyım. Elbette gelecekte daha fazla tenis oynayacağım, ancak Grand Slam'lerde değil. Bu benim için acı tatlı bir karardı. Çünkü tenisin bana verdiği her şeyi özleyeceğim. Ama aynı zamanda kutlanacak çok şey var. Kariyerimde geçirdiğim 24 yıl gerçekten inanılmaz bir maceraydı. Bazen 24 saat içinde geçmiş gibi gelse de o kadar derin ve büyülü ki, sanki bir ömür yaşamışım gibi geliyor. Asla unutamayacağım pek çok destansı maç oynayacak kadar şanslıydım. İsviçreli küçük bir çocuğun hayallerini gerçekleştirmesine yardım eden hepinize kalbimin en derinliklerinden teşekkür ederim. Son olarak tenise mesajım şu ki, seni seviyorum ve senden asla ayrılmayacağım”</em> şeklinde konuştu.</p>

Roger Federer neden tenisi bırakıyor?

İsviçreli tenisçi Roger Federer, 23-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Laver Cup'ın ardından tenis kariyerini sonlandıracağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ayrılık mesajı veren İsviçreli sporcu, önümüzdeki hafta Londra'daki Laver Cup sonrası emekli olacağını söyledi. 41 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Birçoğunuzun bildiği gibi, son üç yıl bana sakatlıklar ve ameliyatlar gibi zorluklar getirdi. En iyi formuma dönmek için çok çalıştım. Ama aynı zamanda vücudumun kapasitesini ve sınırlarını da iyi biliyorum. Vücudumun son zamanlarda bana verdiği mesaj çok açıktı. 41 yaşındayım. 24 yılda 1.500'den fazla maç oynadım. Tenis bana hayal edebileceğimden daha cömert davrandı ve şimdi kariyerimi ne zaman bitirmem gerektiğini anlamalıyım. Elbette gelecekte daha fazla tenis oynayacağım, ancak Grand Slam'lerde değil. Bu benim için acı tatlı bir karardı. Çünkü tenisin bana verdiği her şeyi özleyeceğim. Ama aynı zamanda kutlanacak çok şey var. Kariyerimde geçirdiğim 24 yıl gerçekten inanılmaz bir maceraydı. Bazen 24 saat içinde geçmiş gibi gelse de o kadar derin ve büyülü ki, sanki bir ömür yaşamışım gibi geliyor. Asla unutamayacağım pek çok destansı maç oynayacak kadar şanslıydım. İsviçreli küçük bir çocuğun hayallerini gerçekleştirmesine yardım eden hepinize kalbimin en derinliklerinden teşekkür ederim. Son olarak tenise mesajım şu ki, seni seviyorum ve senden asla ayrılmayacağım” şeklinde konuştu.

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