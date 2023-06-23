Kayıp denizaltıya dair çarpıcı iddia: 'Dört gün boşuna aramışlar...'
1912 yılında batan Titanic gemisinin enkazına tur düzenleyen Titan adlı denizaltı, 19 Haziran'da beş kişilik mürettebatıyla ortadan kayboldu. Denizaltıya ait parçalar dalıştan tam dört gün sonra Titanic batığının yaklaşık "500 metre ötesinde" bulundu.
Yetkililer bunun, yaşanan büyük bir patlamadan ötürü olmuş olabileceğini iddia etti...
The Wall Street Journal ve Associated Press tarafından yayınlanan haberlerde, denizaltının ana gemi ile temasını kaybettiği dakikalarda, ABD Donanması'na ait hassas bir "sualtı akustik cihazı" tarafından "patlama benzeri bir ses" algılandığı belirtildi.
Wall Street Journal'a konuşan bir Donanma yetkilisi bu bilgiyi doğruladı.
Üst düzey yetkili gazeteye demecinde, "ABD Donanması, akustik verilerin analizini gerçekleştirdi ve Titan denizaltısının iletişimin kesildiği sırada faaliyet gösterdiği yerin çevresinde bir patlama ya da infilakla uyumlu bir anomali tespit etti" dedi.
Yetkili sözlerine şöyle devam etti: "Kesin olmamakla birlikte, bu bilgi derhal arama ve kurtarma görevine yardımcı olan ilgili komutanlık ile paylaşıldı..."
Öte yandan AP'ye konuşan bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi de "Sesin, iletişimin kesildiği sırada, denizaltının faaliyet gösterdiği yerin çevresinde meydana gelen bir patlama ya da infilakla uyumlu olduğunu" doğruladı.
Titan adlı denizaltının oksijeni yavaş yavaş tükenirken Pentagon yetkilileri dışında herkes zamana karşı bir yarış içinde olduklarını düşünüyordu...
Çünkü Donanma yetkililerine göre, akustik algılama sistemi 18 Haziran'da patlama sesini yakalamıştı. Ancak sesin başka bir şey tarafından tetiklenmiş olma ihtimali üzerine bu bilgiyi kamuoyuna açıklamamışlardı.
Denizaltının enkazı günler sonra, 22 Haziran Perşembe günü, bulundu...
Denizaltında bulunan OceanGate CEO'su Stockton Rush, İngiliz maceraperest ve milyarder Hamish Harding, Pakistanlı işadamı Shahzada Dawood ve oğlu Suleman ile Fransız kaşif ve Titanik uzmanı Paul-Henry Nargeolet ise Atlantik okyanusunun derinliklerinde kayboldu...
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