Kayıp denizaltıya dair çarpıcı iddia: 'Dört gün boşuna aramışlar...'

Üst düzey yetkili gazeteye demecinde, "ABD Donanması, akustik verilerin analizini gerçekleştirdi ve Titan denizaltısının iletişimin kesildiği sırada faaliyet gösterdiği yerin çevresinde bir patlama ya da infilakla uyumlu bir anomali tespit etti" dedi.

Yetkili sözlerine şöyle devam etti: "Kesin olmamakla birlikte, bu bilgi derhal arama ve kurtarma görevine yardımcı olan ilgili komutanlık ile paylaşıldı..."