Ukrayna Güvenlik Servisi tarihi manastıra baskın yaptı

DHA
22 Kasım 2022 Salı, 12:56
<p>Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) bu sabah tarihi Kiev-Pechersk Lavra adlı Ortodoks Hristiyan manastırına baskın düzenledi. </p>

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) bu sabah tarihi Kiev-Pechersk Lavra adlı Ortodoks Hristiyan manastırına baskın düzenledi. 

<p>SBU baskının <strong><em>“Rus özel servislerinin yıkıcı faaliyetlerine karşı”</em></strong> yapıldığını belirtti.</p>

SBU baskının “Rus özel servislerinin yıkıcı faaliyetlerine karşı” yapıldığını belirtti.

<p>SBU açıklamasında baskını, tarihi manastırın <strong>‘Rus dünyasının merkezi’</strong> olmasını önlemek için yaptıklarını ve manastırda bir takım araştırma-soruşturma yürüttüklerini ifade etti. </p>

SBU açıklamasında baskını, tarihi manastırın ‘Rus dünyasının merkezi’ olmasını önlemek için yaptıklarını ve manastırda bir takım araştırma-soruşturma yürüttüklerini ifade etti. 

<p>SBU, Ukrayna'daki Rus özel servislerinin yıkıcı faaliyetlerine karşı sistematik çalışmasının bir parçası olarak baskını düzenlediklerini vurguladı. </p>

SBU, Ukrayna'daki Rus özel servislerinin yıkıcı faaliyetlerine karşı sistematik çalışmasının bir parçası olarak baskını düzenlediklerini vurguladı. 

<p>Manastırdaki binaların <strong>‘yasaklanmış maddeler’</strong> konusunda arandığını belirten SBU ayrıca<strong><em> “Lavra topraklarındaki kişilerin, Ukrayna'nın devlet egemenliğine zarar verecek şekilde yasadışı faaliyetlerde bulunmalarına ilişkin kontroller”</em></strong> yapıldığını ifade etti.  </p>

Manastırdaki binaların ‘yasaklanmış maddeler’ konusunda arandığını belirten SBU ayrıca “Lavra topraklarındaki kişilerin, Ukrayna'nın devlet egemenliğine zarar verecek şekilde yasadışı faaliyetlerde bulunmalarına ilişkin kontroller” yapıldığını ifade etti.  

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