Ukrayna Güvenlik Servisi tarihi manastıra baskın yaptı
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) bu sabah tarihi Kiev-Pechersk Lavra adlı Ortodoks Hristiyan manastırına baskın düzenledi.
SBU baskının “Rus özel servislerinin yıkıcı faaliyetlerine karşı” yapıldığını belirtti.
SBU açıklamasında baskını, tarihi manastırın ‘Rus dünyasının merkezi’ olmasını önlemek için yaptıklarını ve manastırda bir takım araştırma-soruşturma yürüttüklerini ifade etti.
SBU, Ukrayna'daki Rus özel servislerinin yıkıcı faaliyetlerine karşı sistematik çalışmasının bir parçası olarak baskını düzenlediklerini vurguladı.
Manastırdaki binaların ‘yasaklanmış maddeler’ konusunda arandığını belirten SBU ayrıca “Lavra topraklarındaki kişilerin, Ukrayna'nın devlet egemenliğine zarar verecek şekilde yasadışı faaliyetlerde bulunmalarına ilişkin kontroller” yapıldığını ifade etti.
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