Zamanın donduğu yer... 50 milyon dolarlık hayalet kasaba!
Kanada'nın Britanya Kolumbiyası'nda yer alan ve yalnızca 18 ay boyunca yerleşim yeri olarak kullanılan Kitsault kasabası, o tarihten bu yana terk edilmiş durumda. Modern yaşamın tüm imkanlarına sahip olan kasaba, ekonomik kriz nedeniyle hızla boşaltıldı ve bugüne dek hiç dokunulmadı.
KITSAULT’UN DOĞUŞU: BİR MADEN KASABASI
1978 yılında Britanya Kolumbiyası’nın ücra bir bölgesinde, molibdenyum madeni işlemek için inşa edilen Kitsault, yaklaşık 50 milyon dolara (yaklaşık 2 milyar TL) mal oldu. Kasaba, hızlı bir şekilde maden işçilerini ve ailelerini çekmeyi amaçlıyordu.
MODERN BİR YAŞAMIN KAPILARI AÇILDI
Kitsault, sakinlerine modern yaşamın tüm olanaklarını sunuyordu. Hastane, alışveriş merkezi, tiyatro, bankalar, restoranlar ve postane gibi birçok sosyal tesis hızla inşa edildi. Aileler geniş evlerde yaşarken, bekarlar apartman dairelerine yerleşti.
SOSYAL YAŞAMIN MERKEZİ
Kasaba sakinlerinin eğlence ve sosyal etkinliklere katılabileceği birçok mekan mevcuttu. Pub, yüzme havuzu, kütüphane ve spor merkezleri ile kasaba sakinleri keyifli vakit geçirebiliyordu. Bu sosyal alanlar, kasabaya kısa bir süre için bile olsa canlılık kattı.
MOLİBDENYUM PİYASASINDAKİ KRİZ
Her şey yolunda giderken, molibdenyum fiyatlarındaki ani düşüş ve 1982’deki ekonomik kriz kasabanın sonunu getirdi. Madencilik faaliyetleri durduruldu ve Kitsault hızla boşaltılmaya başlandı. Umutlarla dolu kasaba, sadece 18 ay sonra hayalet kasaba haline geldi.
BOŞALTILMIŞ BİR HAYALET KASABA
Kasaba, 18 ayın ardından tamamen boşaltıldı. Şehir kapıları zincirlendi ve Kitsault, sessizliğe büründü. O zamandan beri, kasaba terk edilmiş durumda ve yalnızca çimlerin bakımını yapan bir bekçi burada yaşıyor.
TERK EDİLMİŞ ZAMAN KAPSÜLÜ
Bugün Kitsault, adeta bir zaman kapsülü gibi. Modern yapılar, evler ve alışveriş merkezleri hala yerinde duruyor ancak hepsi terk edilmiş. Zaman zaman kasabaya gelen tilkiler ve ayılar dışında kasaba tamamen sessiz.
ZAMANIN DERİN İZLERİNİ TAŞIYOR
2005 yılında kasaba özel bir yatırımcı tarafından satın alındı ve Kitsault Resorts Limited adında bir şirket kuruldu. Ancak kasaba, hala halka kapalı ve bugüne kadar hiçbir yenileme çalışması yapılmadı. Kitsault, terk edilmiş haliyle zamanın derin izlerini taşıyor.
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