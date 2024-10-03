Zamanın donduğu yer... 50 milyon dolarlık hayalet kasaba!

SOSYAL YAŞAMIN MERKEZİ

Kasaba sakinlerinin eğlence ve sosyal etkinliklere katılabileceği birçok mekan mevcuttu. Pub, yüzme havuzu, kütüphane ve spor merkezleri ile kasaba sakinleri keyifli vakit geçirebiliyordu. Bu sosyal alanlar, kasabaya kısa bir süre için bile olsa canlılık kattı.