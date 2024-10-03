Zamanın donduğu yer... 50 milyon dolarlık hayalet kasaba!

Zamanın donduğu yer... 50 milyon dolarlık hayalet kasaba!

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası'nda yer alan ve yalnızca 18 ay boyunca yerleşim yeri olarak kullanılan Kitsault kasabası, o tarihten bu yana terk edilmiş durumda. Modern yaşamın tüm imkanlarına sahip olan kasaba, ekonomik kriz nedeniyle hızla boşaltıldı ve bugüne dek hiç dokunulmadı.

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2024 Perşembe, 11:42
Zamanın donduğu yer... 50 milyon dolarlık hayalet kasaba!

KITSAULT’UN DOĞUŞU: BİR MADEN KASABASI

1978 yılında Britanya Kolumbiyası’nın ücra bir bölgesinde, molibdenyum madeni işlemek için inşa edilen Kitsault, yaklaşık 50 milyon dolara (yaklaşık 2 milyar TL) mal oldu. Kasaba, hızlı bir şekilde maden işçilerini ve ailelerini çekmeyi amaçlıyordu.

Zamanın donduğu yer... 50 milyon dolarlık hayalet kasaba!

MODERN BİR YAŞAMIN KAPILARI AÇILDI

Kitsault, sakinlerine modern yaşamın tüm olanaklarını sunuyordu. Hastane, alışveriş merkezi, tiyatro, bankalar, restoranlar ve postane gibi birçok sosyal tesis hızla inşa edildi. Aileler geniş evlerde yaşarken, bekarlar apartman dairelerine yerleşti.

Zamanın donduğu yer... 50 milyon dolarlık hayalet kasaba!

SOSYAL YAŞAMIN MERKEZİ

Kasaba sakinlerinin eğlence ve sosyal etkinliklere katılabileceği birçok mekan mevcuttu. Pub, yüzme havuzu, kütüphane ve spor merkezleri ile kasaba sakinleri keyifli vakit geçirebiliyordu. Bu sosyal alanlar, kasabaya kısa bir süre için bile olsa canlılık kattı.

Zamanın donduğu yer... 50 milyon dolarlık hayalet kasaba!

MOLİBDENYUM PİYASASINDAKİ KRİZ

Her şey yolunda giderken, molibdenyum fiyatlarındaki ani düşüş ve 1982’deki ekonomik kriz kasabanın sonunu getirdi. Madencilik faaliyetleri durduruldu ve Kitsault hızla boşaltılmaya başlandı. Umutlarla dolu kasaba, sadece 18 ay sonra hayalet kasaba haline geldi.

Zamanın donduğu yer... 50 milyon dolarlık hayalet kasaba!

BOŞALTILMIŞ BİR HAYALET KASABA

Kasaba, 18 ayın ardından tamamen boşaltıldı. Şehir kapıları zincirlendi ve Kitsault, sessizliğe büründü. O zamandan beri, kasaba terk edilmiş durumda ve yalnızca çimlerin bakımını yapan bir bekçi burada yaşıyor.

Zamanın donduğu yer... 50 milyon dolarlık hayalet kasaba!

TERK EDİLMİŞ ZAMAN KAPSÜLÜ

Bugün Kitsault, adeta bir zaman kapsülü gibi. Modern yapılar, evler ve alışveriş merkezleri hala yerinde duruyor ancak hepsi terk edilmiş. Zaman zaman kasabaya gelen tilkiler ve ayılar dışında kasaba tamamen sessiz.

Zamanın donduğu yer... 50 milyon dolarlık hayalet kasaba!

ZAMANIN DERİN İZLERİNİ TAŞIYOR

2005 yılında kasaba özel bir yatırımcı tarafından satın alındı ve Kitsault Resorts Limited adında bir şirket kuruldu. Ancak kasaba, hala halka kapalı ve bugüne kadar hiçbir yenileme çalışması yapılmadı. Kitsault, terk edilmiş haliyle zamanın derin izlerini taşıyor.

Kanada hayalet kasaba Ekonomik kriz

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