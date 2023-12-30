Ganalı eski güzel şarkı söyleme rekoru kırdı

Yayınlanma: 30.12.2023 - 15:52

Güncelleme: 30.12.2023 - 15:52

Gana’da eski güzellik kraliçesi 33 yaşındaki Afua Asantewaa, 5 günlük şarkı söyleme maratonunu tamamladı.

Başkent Akra’da düzenlenen organizasyonda 24 Aralık’ta şarkı söylemeye başlayan Asantewaa, 126 saat 52 dakika boyunca şarkı söyleyerek rekor kırdı.

Daha önce 14 saat boyunca şarkı söyleyen Asantewaa, kendi rekorunu kırdı.

Kendini destekleyenlere teşekkür eden 33 yaşındaki eski güzellik kraliçesine kurallar gereği her saat başı 5 dakika ya da her 4 saatte bir 20 dakika mola hakkı tanındı.

Ülkenin önde gelen müzik yıldızlarının de izlediği Asantewaa, 5 gün boyunca Gana müziğine özgü 125 şarkı seslendirdi.

Adını resmi olarak Guinness Rekorlar Kitabına yazdırmak isteyen Asantewaa, “Umarım, tüm kadınlara konfor alanından çıkarak yeni fırsatlar denemeleri için ilham kaynağı olmak isterim. Aklınıza koyduğunuzu başarabilirsiniz” dedi.

Asantewaa, 2012 yılında 105 saat ile en uzun şarkı söyleme rekorunu elinde bulunduran Hindistanlı Sunil Waghmare’yi de geride bırakmış oldu.