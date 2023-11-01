Gazze tünelleri görüntülendi: Yüzlerce kilometre uzunluğunda, 80 metre derinliğinde
Güvenlik kaynakları, İsrail saldırısı altındaki Gazze'de başta Hamas ve İslami Cihad olmak üzere Filistinli silahlı gruplar tarafından kullanılan yüzlerce kilometre uzunluğunda ve 80 metre derinliğe bir tünel ağı olduğunu söylüyor.
Gazze tünel ağı, "Şehrin altında ikinci bir şehir" olarak nitelenen bir yeraltı kentinin varlığına işaret ediyor. Uzmanlar, bu tünelleri, Vietnam Savaşı sırasında, Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi tarafından inşa edilen C? Chi tünel ağı ile kıyaslarken "Vietnam çarpı 10" değerlendirmesinde bulunuyor.
Söz konusu tünel sistemi Filistinli gruplar tarafından Gazze'nin 360 kilometrekarelik kumlu kıyı şeridinde eğitim, saldırı, kaçakçılık, silah depolama ve operasyonel faaliyetler için kullanılıyor.
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri, Gazze'deki yeraltı tünellerinde arabayla yolculuk yapılabildiğini söylüyor.
Son olarak RT Arabic, silahlı gruplar nezaretinde tünel sistemini ziyaret eden ve grupların, tünel içindeki faaliyetinden kesitler sunan basın kuruluşları arasında yer aldı.
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