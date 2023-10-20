Gazze'de BM çalışanı 16 kişi öldürüldü

Yayınlanma: 20.10.2023 - 16:00

Güncelleme: 20.10.2023 - 16:00

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bölgede 2 UNRWA çalışanının daha öldürüldüğü ve 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden BM çalışanlarının sayısının 16'ya yükseldiği belirtildi.

Gazze'de yakıt, gıda, su ve ilaç gibi temel yaşam malzemelerine ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamada, bölgeye sürekli ve engelsiz bir şekilde insani yardım girişinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası insancıl hukuka uyulması, sivillerin, sivil altyapının ve BM tesislerinin korunması çağrısı yinelendi.