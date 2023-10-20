Gazze'ye 'kara operasyonu' sinyali: Sonraki aşamalara hazırlanıyoruz

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Gazze Şeridi'ni "on yıllardır görülmemiş bir hızla" vurduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2023 - 12:22
Gazze'ye 'kara operasyonu' sinyali: Sonraki aşamalara hazırlanıyoruz
Abone Ol google-news

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, ordunun, Hamas ve Hizbullah ile çatışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Daniel Hagari, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Gazze Şeridi'ni "on yıllardır görülmemiş bir hızla" vurduğunu söyledi.

Hagari, ordunun, "savaşın sonraki aşamalarına hazırlandığını" bildirdi.

Hagari, eldeki verilere göre "şu anda yüzden fazla İsrailli vatandaşın kayıp olarak tanımlandığını, ancak cesetler tespit edildikçe bu sayının değişmesinin beklendiğini" kaydetti.

Pentagon'un, bir ABD savaş gemisinin Yemen'deki Husi savaşçıları tarafından fırlatılan üç seyir füzesi ve birkaç insansız hava aracını düşürdüğünü duyurmasına atıfta bulunan Hagari, bunun, "ABD'nin kabiliyetlerinin kanıtı" olduğunu belirtti.

Hagari, İsrail'in hava savunmasının da "bu tür tehditlere karşı benzer şekilde hazırlıklı olduğunu" sözlerine ekledi.


israil gazze Hamas

İlgili Haberler

İsrail, skandal olayı konuşuyor: Ordu tarafından yanlışlıkla öldürüldü

İsrail, skandal olayı konuşuyor: Ordu tarafından yanlışlıkla öldürüldü
İsrail, Hamas'ın sözcülerinden birini tutukladı

İsrail, Hamas'ın sözcülerinden birini tutukladı
İsrail, Lübnan sınırındaki bir kenti daha boşaltıyor

İsrail, Lübnan sınırındaki bir kenti daha boşaltıyor

En Çok Okunan Haberler