Gazze'ye 'kara operasyonu' sinyali: Sonraki aşamalara hazırlanıyoruz

Yayınlanma: 20.10.2023 - 12:22

Güncelleme: 20.10.2023 - 12:22

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, ordunun, Hamas ve Hizbullah ile çatışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Daniel Hagari, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Gazze Şeridi'ni "on yıllardır görülmemiş bir hızla" vurduğunu söyledi.

Hagari, ordunun, "savaşın sonraki aşamalarına hazırlandığını" bildirdi.

Hagari, eldeki verilere göre "şu anda yüzden fazla İsrailli vatandaşın kayıp olarak tanımlandığını, ancak cesetler tespit edildikçe bu sayının değişmesinin beklendiğini" kaydetti.

Pentagon'un, bir ABD savaş gemisinin Yemen'deki Husi savaşçıları tarafından fırlatılan üç seyir füzesi ve birkaç insansız hava aracını düşürdüğünü duyurmasına atıfta bulunan Hagari, bunun, "ABD'nin kabiliyetlerinin kanıtı" olduğunu belirtti.

Hagari, İsrail'in hava savunmasının da "bu tür tehditlere karşı benzer şekilde hazırlıklı olduğunu" sözlerine ekledi.