Gazze'de son durum: Ölü sayısı 15 bini aştı!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralı sayısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.12.2023 - 16:04
Gazze'de son durum: Ölü sayısı 15 bini aştı!
Abone Ol google-news

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana abluka altına aldığı Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 207'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, saldırılarda 40 bin 652 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kudra ayrıca, İsrail güçlerinin alıkoyduğu Şifa Hastanesi Müdürü ile 31 sağlık personelinin ağır insani koşullar altında ve işkenceye tabi tutularak sorgulandığını belirtti.

İsrail ordusu tarafından 23 Kasım'da Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye ile bir grup sağlık çalışanı alıkonulmuştu.


saldırı gazze

İlgili Haberler

İrlanda'dan Gazze açıklaması: Daha fazla acı çekmesine izin verilemez

İrlanda'dan Gazze açıklaması: Daha fazla acı çekmesine izin verilemez
Kanadalı sanatçıdan Gazze'ye 2,5 milyon dolarlık yardım

Kanadalı sanatçıdan Gazze'ye 2,5 milyon dolarlık yardım
İsrail, Gazze'ye yardım girişini engelledi

İsrail, Gazze'ye yardım girişini engelledi

En Çok Okunan Haberler