Gazze'de tablo ağırlaşıyor: Ölü sayısı 9 bini aştı!

Yayınlanma: 02.11.2023 - 14:21

Güncelleme: 02.11.2023 - 14:21

İsrail'in 27 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 265 artarak, 9 bin 61'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, bölgedeki can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 265 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.

Filistinli yetkili, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61'e çıktığını, en az 32 bin kişinin de yaralandığını belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in sadece bugün düzenlediği hava saldırılarında 256 sivilin öldürüldüğü kaydedildi.

135 sağlık personelinin öldürüldüğü ve 25 ambulansın imha edildiği belirtilen açıklamada,16 hastanenin hizmet dışı kaldığı ve 32 tıbbi bakım tesisinin de faaliyet dışı kaldığı belirtildi.

İsrail'in, Gazze'ye yönelik hava saldırılarının, çatışmaların başlamasından bu yana her 10 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olduğu ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gazze'de kanser hastalarına hizmet veren tek hastane olan ve yakıtı bittiği için hizmet dışı kalan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne müdahale etmesi ve koruması çağrısında bulundu.