Mısır'dan Gazze açıklaması: 7 bin kişiyi kabul edeceğiz

Yayınlanma: 02.11.2023 - 13:53

Güncelleme: 02.11.2023 - 13:54

İsrail’in saldırılarında yaralananlar ve yabancı pasaport sahiplerinin (çifte vatandaşlığa sahip Filistinliler dahil) girişi için dün açılan Refah Sınır Kapısı’ndan geçişlerin devam etmesi bekleniyor.

Gazze Geçiş ve Sınırlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bugün 15 ülkeden 596 yabancı ve çifte vatandaşlığa sahip Filistinlinin Gazze’den ayrılmasına izin verildiği duyuruldu. Yayımlanan listedeki kişilerin saat 07.00’ye kadar geçiş noktasına gelmesi istendi.

Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı İsmail Hayrat ise yabancı diplomatlarla gerçekleştirdiği toplantıda, toplamda 7 bin civarında yabancı pasaporta sahip kişinin Mısır’a geçeceğini ifade etti.



Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun art arda iki kez vurduğu Cibaliye Mülteci Kampı’nda toplam 195 kişinin hayatını kaybettiği, 777 kişinin yaralandığı, 120 kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi.