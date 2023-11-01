Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na ikinci saldırı

Yayınlanma: 01.11.2023 - 15:00

Güncelleme: 01.11.2023 - 15:00

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na dün düzenlediği saldırının ardından bugün bir bombardımdan daha gerçekleştirdiği açıklandı.

Filistin Haber Ajansı, İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki kampı bombalaması sonucu onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

Habere göre, WAFA muhabiri, Cebaliye Mülteci Kampı'nın Felluce bölgesinin çok sayıda füze ile hedef alındığını, yüzlerce yerinden edilmiş kişinin yaşadığı kampa yönelik saldırıda ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti. Televizyonda yayımlanan görüntülerde de saldırıda çok katlı birkaç binanın yerle bir olduğu görüldü.

İSRAİL ORDUSU, KAMPA SALDIRDIKLARINI KABUL ETMİŞTİ

İsrail, 31 Ekim Salı günü de Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef almıştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında, Cibaliye Mülteci Kampı'na İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin öldüğünü duyurmuştu. Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı İsrail ordusunun hedef aldığı bildirilmişti.

Basın toplantısı düzenleyen İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda iki binanın yıkıldığı ve çok sayıda Filistinlinin öldüğü saldırıyı kendilerinin düzenlediğini söylemişti. Hagari, İsrail ordusunun Gazze'ye karadan girmesinin ardından 'savaşı yöneten' Hamas'ın üst düzey yetkilisi İbrahim Biari'yi hedef aldıklarını ileri sürmüş, 'çok sayıda teröristi' bu saldırıda öldürdüklerini iddia ederek bölgede 'kapsamlı bir askeri altyapı bulunduğu için bunun diğer binaların da çökmesine yol açtığını' savunmuştu.