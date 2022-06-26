Gece kulübü saldırısı sonrası Norveç'te terör alarmı en yüksek seviyeye çıkarıldı

26 Haziran 2022 Pazar, 11:34

Norveç’in Oslo kentinde iki kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıda gözaltına alınan şüphelinin akıl hastalığı geçmişi olan, radikalleşmiş bir İslamcı olduğu tespit edildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Norveç istihbarat servisi saldırı şüphelisinin 42 yaşında İran kökenli bir Norveçli olduğunu açıkladı. Şüphelinin 2015 yılından bu yana Norveç güvenlik güçleri tarafından bilindiği belirtildi.

İstihbarat şefi Roger Berg, ülkedeki terör alarm seviyesinin “orta”dan “olağandışı”na çekildiğini söyledi. Berg, saldırıların “aşırı İslamcı terör saldırısı” olduğunu söyledi.

Söz konusu kişinin istihbarat birimleri tarafından tanındığı, daha önce de bıçakla yaralama ve uyuşturucu bulundurma gibi sabıkaları olduğu belirlendi.

Norveç’te aynı gece arka arkaya meydana gelen saldırıların biri, ülkenin Onur Ayı kutlamalarına saatler kala bir eşcinsel kulübüne yapılmıştı.

Saldırılarda 2 kişi ölmüş, 21 kişi yaralanmıştı.