Gece kulübünün balkonu çöktü: Metrelerce yükseklikten aşağıya düştüler

Meksika'nın San Luis Potosi kentindeki bir gece kulübünün balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişinin de yaralandı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 09.06.2024 - 13:13
Gece kulübünün balkonu çöktü: Metrelerce yükseklikten aşağıya düştüler
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Meksika'nın San Luis Potosi kentindeki bir gece kulübünün balkonu çöktü.

6 metre yükseklikte bulunan balkonun çökmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

San Luis Potosi Belediyesi Meclisi Sekreteri Jorge Hernandez, “Etkinlikteki kontrolsüz insan varlığı, trajediye neden oldu. Altus alışveriş merkezinin üçüncü katındaki korkuluklardan biri kırılması sonucu balkon çöktü. İki kişi hayatını kaybederken, bazıları ağır olmak üzere yaklaşık 15 kişi de yaralandı” dedi.

 

Basında yer alan haberlere göre, balkonun çökmesi sonucu aşağıya yuvarlanan 5 kişi ağır yaralı ve yoğun bakımda.

Şehir yönetimi, gece kulübünün bulunduğu alışveriş merkezinin halka kapalı olduğunu açıkladı.

İlk bilgilere göre, kitlesel etkinliğin organizatörlerinin bu etkinliği düzenlemek için izinleri yoktu, soruşturma devam ediyor.


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