Gece kulübünün balkonu çöktü: Metrelerce yükseklikten aşağıya düştüler

Meksika'nın San Luis Potosi kentindeki bir gece kulübünün balkonu çöktü.

6 metre yükseklikte bulunan balkonun çökmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

San Luis Potosi Belediyesi Meclisi Sekreteri Jorge Hernandez, “Etkinlikteki kontrolsüz insan varlığı, trajediye neden oldu. Altus alışveriş merkezinin üçüncü katındaki korkuluklardan biri kırılması sonucu balkon çöktü. İki kişi hayatını kaybederken, bazıları ağır olmak üzere yaklaşık 15 kişi de yaralandı” dedi.

Balcony collapses in Mexican club: there are victims



At least 3 people died and 16 others were injured when part of a glass balcony collapsed in a nightclub in Mexico.



It happened in the city of San Luis Potosi. The club was overcrowded due to a concert by a popular musician.… pic.twitter.com/Bv104mBQkz