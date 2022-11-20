Geleceğe Dönüş serilerinin yıldızına onursal Oscar ödülü
Kanadalı aktör Michael J. Fox, Parkinson hastalığı araştırmaları için 1,5 milyar dolar toplayan çalışmaları nedeniyle onursal Oscar ödülü aldı.
Geleceğe Dönüş film serilerinin yıldız oyuncusu Michael J. Fox'a 29 yaşındayken Parkinson teşhisi konuldu. Fox, titreme ve diğer semptomlara neden olan hastalık sebebiyle oyunculuk kariyerine ara vermek zorunda kaldı.
61 yaşındaki Kanadalı aktör, 2000 yılında Parkinson hastalığına terdavi bulmak amacıyla Michael J. Fox Parkinson Araştırmaları Vakfı'nı kurdu.
The Hollywood Repoter'ın haberine göre, Vakıf aracılığıyla Parkinson hastalığına tedavi araştırmalarına toplamda 1,5 milyar dolar fon sağlayan Fox, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Yönetim Kurulu tarafından Jean Hersholt İnsani Yardım Ödülü'ne layık görüldü.
Fox, Governors Ödülleri sahnesinde yaptığı konuşmada "Burada durmak ve nezaketinizi kabul etmek en derin şekilde alçakgönüllülük" dedi.
Fox hastalığı hakkında, "En zor kısım belirsizlikle boğuşmaktı. Teşhisimi yıllarca gizli tuttum çünkü seyirciler verdiğim mücadeleyi öğrenirse hala gülebilirler miydi bilmiyordum" ifadesinde bulundu.
Fox'un ödülünü, arkadaşı Woody Harrelson tarafından takdim edildi.
Harrelson, Fox için "Ürpertici bir teşhisi cesur bir göreve dönüştürdü" dedi.
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