Gençleri geride bıraktı, şampiyon oldu: 55 yaşındaki “Kaslı Büyükanne”

Yayınlanma: 31.03.2025 - 12:23

Güncelleme: 31.03.2025 - 12:23

Çin’de 55 yaşındaki Wang Jianrong, ulusal bir vücut geliştirme yarışmasını kazanarak genç rakiplerini şaşkına çevirdi. "Kaslı Büyükanne" lakabıyla tanınan Wang, bu başarısıyla yaşın bir engel olmadığını gösterdi.

Fitness yolculuğuna 20 yıl önce, duruşunu düzeltmek ve sakatlanmaları önlemek amacıyla başlayan Wang, zamanla bu süreci bir yaşam biçimine dönüştürdü.

Şimdi haftanın altı günü antrenman yapan Wang, 127 kilogram deadlift, 95 kilogram squat ve 72 kilogram bench press kaldırarak fiziksel gücüyle dikkat çekiyor.

Tıbbi testler, Wang’ın vücut yağ oranının yıllardır %12 ile %15 arasında değiştiğini ve 30 yaşındaki biriyle eşdeğer fiziksel kondisyon seviyesine sahip olduğunu gösteriyor.

Mart ayında düzenlenen ulusal yarışmada genç rakiplerini geride bırakan Wang, bu zaferle yalnızca bir kupa değil, aynı zamanda yaşla ilgili ön yargılara da meydan okumuş oldu.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Ancak başarısı herkes tarafından alkışlanmadı. Bazı kişiler Wang’ın yüzünün yaşından daha yaşlı göründüğünü ileri sürdü.

Bu eleştirilere yanıt veren Wang, “Genç görünmekten daha önemli şeyler var. Sağlıklıyım ve bu benim için yeterli. Antrenmana başlamak için mükemmel zamanı beklemeyin. Günde sadece 10 şınavla başlayın ve üzerine koyarak ilerleyin” dedi.

Sosyal medyada aktif olan Wang, kadınları egzersiz yapmaya, sağlıklı beslenmeye ve yalnız kalmaktan korkmamaya teşvik ediyor.

Yurt dışında eğitim gören bir oğlu olduğunu belirten Wang, antrenmanın ona yalnızlıkla başa çıkma ve stresi yenme konusunda yardımcı olduğunu söylüyor.